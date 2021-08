El insulto de Javier Milei a Rodríguez Larreta: “Zurdo de mierda, te puedo aplastar”

El precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, arremetió este miércoles contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien calificó como un “zurdo de mierda”.

En una charla del ciclo “Demoliendo mitos”, que tuvo lugar en el boliche Crobar de Palermo, el polémico economista aseguró que “la casta política” está muy nerviosa por el crecimiento del espacio liberal y aseguró que Rodríguez Larres es “probablemente el político más sucio de la Argentina”.



“¿Sabes qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés”, dijo Milei en su habitual tono agresivo. En la misma línea, afirmó que el jefe de gobierno es un “gusano asqueroso arrastrado, capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar una elección”.

Milei, que se declaró fanático de los Rolling Stones y le dedicó la charla al fallecido Charlie Watts, reveló que se molestó porque en un programa periodístico le tendieron “una emboscada” y no cumplieron con su promesa de tener un mano a mano con los conductores. Según el precandidato, el responsable de la “persecución” fue “el señor Sombrilla” (Rodríguez Larreta). También lo acusó de “voltearle cuentas de Twitter, como le hacían a Donald Trump” en Estados Unidos.

No obstante, con una sonrisa reconoció que “hay partes que disfruta” de la confrontación mediática. “Los zurdos nos acusan de ser totalitarios, justamente ellos, que su sistema siempre se aplicó por la fuerza”, dijo.

En medio de la charla también subió al escenario el economista Carlos Maslatón, quien aseguró que el liberalismo argentino “está en el mejor momento de su historia” y se mostró entusiasmado con el crecimiento vertiginoso del espacio.



En la última semana, Milei también protagonizó otros tensos cruces. Uno de ellos fue con la diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, exponiendo sus visiones totalmente opuestas sobre la economía y el rol del Estado.

Invitados al programa A Dos Voces (TN), la legisladora kirchnerista cuestionó las ideas que pregona el postulante del frente La Libertad Avanza: “Uno de los principales referentes de las nuevas derechas es Friedrich Hayek, quien apoyó la dictadura de Pinochet, entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad?”. “Habla de la opresión, de la presión tributaria, donde el Estado aparece siempre reprimiendo las libertades individuales y la verdad es que el Estado es el instrumento para organizar la vida en comunidad”, argumentó contra Milei.

El economista contraatacó y planteó que “el concepto neoliberal no tiene sentido”. “El liberalismo viene de libertad, no hay nueva o vieja libertad, hay libertad o no hay”, contestó, y agregó que el concepto de neoliberalismo “fue inventado por Alexander Rüstow, que era un marxista, claramente corresponde a alguien que si hubiera entendido economía no hubiese dicho eso”. “Cuando el Estado trata de organizar tu vida lo único que va a hacer es destruírtela porque nadie sabe mejor de vos que vos mismo”, insistió.

Milei continuó con sus críticas a “la casta política” y sentenció que “cuanto más ladrón es el político se refugia en los más vulnerables para seguir manteniendo sus privilegios de casta y seguir robando. Hay que ir contra los políticos ladrones que nos están reventando este sueño de vivir mejor”.

“Es un violento sin ideas”

Uno de los primeros dirigentes del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires que salió a cuestionar los dichos de Milei fue el diputado porteño de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, quien calificó al economista como ““un violento sin ideas” y “un ególatra que no cree en la democracia”.



“Es como la docente de Ciudad Evita, ama el discurso único. La agresión a Rodríguez Larreta lo define a él. En la Ciudad demostramos que pudimos atravesar la pandemia dialogando y plantándonos al mismo tiempo. Sencillamente, porque es la forma de cuidar a las personas”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

Para Reyes, el precandidato de La Libertad Avanza “de liberal no tiene nada” porque “es intolerante a la disidencia, igual que cualquier totalitarismo menor” y “te grita zurdo, insulta a las mujeres que le preguntan o incluso ataca a los periodistas”.

Fuente: Infobae