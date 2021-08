Horacio Rodríguez Larreta: “Basta de este gobierno que quiere que adoctrinemos a los chicos en la escuela”

“Es una barbaridad que se avale el adoctrinamiento político en la escuela”, señaló el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al ser consultado sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien salió a apoyar a la profesora de La Matanza que fue suspendida tras mantener una acalorada discusión política con sus alumnos al plantear las diferencias que ella observa entre los gobiernos kirchnerista y macrista.

“Te juro que cuando me lo contaron no lo podía creer”, dijo Larreta en Radio Mitre en alusión de la mirada pedagógica que brindó el Jefe de Estado sobre este polémico episodio dentro de un aula.

Fernández había calificado de “debate formidable que le abre la cabeza al alumno” a los gritos de la docente Laura Radetich hacia un alumno de su clase, quien había expresado críticas a la gestión kirchnerista.

“Es una forma de invitar a discutir, de invitar a pensar y de abrir la cabeza de la gente”, recalcó el Presidente. Y añadió: “Porque es evidente que el chico, a quien no veo, tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas, como por ejemplo: ‘El peronismo gobernó los últimos 70 años’. Y lo repite el chico. Ella se exalta porque sabe cómo es la verdad”.

Para Larreta, no sólo son repudiables los dichos del Presidente sino también el comportamiento de la docente. Y recordó que hasta el mismísimo ministro de Educación, Nicolás Trotta, salió a diferenciarse de la postura de Fernández. “Que el Presidente avale ese mensaje es algo espantoso”, dijo Larreta; y más en una provincia “donde hoy los chicos tienen clases una semana sí y otra no, y eso va a generar un retraso educativo espantoso”.

Dijo que en las escuelas porteñas estas situaciones “son inadmisibles” y que en su distrito rige un sistema de sanciones para el docente que se comporte de esa manera. “Eso no era un debate, era a los gritos, que de debate no tiene nada”, reiteró. Y luego se diferenció de lo ocurrido al señalar que en la Ciudad no hubo denuncias ni comentarios de este tipo por parte de padres de alumnos.

Pero así como opinió de este hecho puntual, se negó a responderle al precandidato a diputado por el partido La Libertad Avanza, Javier Milei; quien lo tildó de “zurdo de mierda” ante un grupo de militantes en Palermo.

“Sin comentarios. No pienso engancharme ni un minuto en estas cosas”, se limitó a decir Larreta dando por finalizado el tema. “Dialoguemos, trabajemos juntos. No me engancho ni contesto”, aseguró ante la repregunta del periodista Marcelo Bonelli.

“¿No le preocupan estas declaraciones?”, insistió el conductor del programa; a lo que Larreta prefirió cambiar de tema. “Estamos preocupados por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, la inflación, por un presidente que defiende el adoctrinamiento en escuelas y porque los chicos no están en las aulas en la provincia”, remarcó eludiendo nuevamente el enfrentamiento.

En una charla del ciclo “Demoliendo mitos”, que tuvo lugar en el boliche Crobar de Palermo, el polémico economista aseguró que “la casta política” está muy nerviosa por el crecimiento del espacio liberal y aseguró que Rodríguez Larreta es “probablemente el político más sucio de la Argentina”.

“¿Sabes qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés”, dijo Milei en su habitual tono agresivo. En la misma línea, afirmó que el Jefe de Gobierno es un “gusano asqueroso arrastrado, capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar una elección”.

Consultado acerca si decidió salir a hacer campaña por Diego Santilli y María Eugenia Vidal para asegurarse un triunfo con miras a 2023, Larreta lo negó rotundamente y dijo que lo hace porque considera que son los mejores candidatos que tiene Juntos por el Cambio.

“No hay mucha gente que pueda demostrar experiencia en seguridad y Diego tiene experiencia. Bajó el delito a mínimos históricos en la ciudad y sobre todo en lo que respecta a motochorros”, detalló. Mientas que de Vidal destacó que “le dio pelea a las mafias” y que “es la que mejor representa nuestro proyecto de transformación de la ciudad”.

Además, aclaró que los candidatos saldrán de las PASO del 12 de septiembre. “Nosotros no elegimos a dedo, elige la gente, es lo más democrático”, señaló, al recordar que él llegó a la Jefatura de Gobierno a través de unas elecciones primarias en las que enfrentó a Gabriela Michetti. “Eso nos potenció a los dos porque ella después fue candidata a Vicepresidenta”, recordó.

Por último, recalcó que estas elecciones de medio término son muy importante para ponerle un freno al gobierno; sobre todo desde el Congreso, para que no se voten leyes que puedan afectar a los argentinos. “Es hora de decir basta de este gobierno. Basta de este gobierno que quiere que adoctrinemos a los chicos en la escuela”, concluyó.

