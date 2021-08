“Vamos a ganarle al kirchnerismo”: contundente pronóstico de Facundo Manes de cara a las PASO 2021

El precandidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por el espacio “Dar el Paso” en la coalición Juntos por el Cambio, Facundo Manes, fue contundente en su pronóstico antes de las elecciones PASO 2021: “Vamos a ganarle al kirchnerismo”. En ese marco, el precandidato en la provincia de Buenos Aires sostuvo que llegó a la política para aportar su “granito de arena”.

“No estoy por mezquindad, vengo a aportar mi granito de arena”, expresó Manes en declaraciones a LN+. “Con miles de personas que estamos, como yo dando el paso, esperamos a contribuir a que haya una dinámica virtuosa para ganarle al kirchnerismo”, aseguró el precandidato. Manes ya recorrió varios municipios de la provincia para dar a conocer sus propuestas y escuchar a los ciudadanos, como la ciudad de La Plata.

El neurocientífico sostuvo que su paso es decir “vamos a revisar, vamos a ampliar, vamos a tener una nueva identidad porque hubo aciertos y errores pero estamos todos en la coalición y vamos a estar juntos después del 12”. Además fue consultado por su unión a Juntos por el Cambio y su relación con las políticas del Gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, Manes indicó que su objetivo es ampliar la coalición e ir para adelante.

“Vamos a ganarle al kirchnerismo. Hay más chances de ganarle al kirchnerismo si ampliamos la coalición, si gente que no votó nunca Juntos ahora nos vota o gente que se defraudó y no nos votó en el 2019, ahora nos vota”, expresó de cara a las primarias del 12 de septiembre. “La mejor manera de elegir una lista no es en una oficina, sino que la gente decida quién representa mejor la posibilidad de ganarle al kirchnerismo”, remarcó.

Por otro lado, indicó que su lista es plural y diversa. “Estamos llegando a gente que nunca había votado Juntos. Tenemos una gran posibilidad de ganarle al kirchnerismo este año”, volvió a manifestar. “Las pandemias siempre cambiaron la sociedad, podemos salir mejores o peores. Pueden aumentar el miedo, nos paraliza y nos pone a la defensiva. Hay muchos argentinos que no renunciamos a la Argentina que soñamos”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com