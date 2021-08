Abuso en la Escuela San José: multitudinaria marcha con los ojos puestos en los fiscales

A un mes del aberrante hecho de abuso registrado en la Escuela San José, los familiares de la menor llamaron a una movilización que convocó a una importante cantidad de gente que posó sus ojos en la labor judicial y en el reclamo de una mayor celeridad en la investigación.

"Pasan los días y las pruebas se desvanecen, yo no soy abogado pero tampoco me chupo el dedo, aquí hay gato encerrado", nos manifestó uno de los concurrentes que también dijo que en caso de que no haya avances en la investigación pedirían una audiencia con la Ministra de Justicia de la Nación ya que " mucho no creemos en la justicia de Rafaela".

En un momento los ánimos estuvieron muy caldeados y el clásico canto " yo sabía que a los violadores los cuida la policía " se escuchó con mucha fuerza.

La caravana que arrancó en la misma escuela y fue por el Bv Santa Fe en todo momento demostró una actitud crítica al accionar de la justicia y cuando algunos quisieron ir a la Fiscalía Regional de calle Necochea, los que llevaron la voz cantante dijeron NO, a calle Paraguay vamos. En calle Paraguay se encuentra la sede fiscal que investiga delitos sexuales.

La fiscalía de calle Paraguay tenía una presencia policial inusual a la hora que llegaron los manifestantes y el "Yo sabía que a los violadores los cuida la policía, paso a LOS CUIDA LA FISCALÍA", ya con los ánimos muy caldeados.

Ahí el grito unánime fue JUSTICIA, JUSTICIA. Oportunamente se leyó un comunicado muy duro en donde se pidió entre otras cosas la separación del personal masculino de la escuela y una investigación más rápida por parte de la justicia. También se acusó a la escuela de no colaborar con la investigación.

El petitorio también pidió por una real y auténtica enseñanza de ESI.

Luego de la lectura del comunicado se empapeló la fiscalía con carteles reclamando justicia.

Sin duda alguna, la marcha tuvo un destinatario muy claro y es el accionar de la justicia, queda en los fiscales intervinientes darle celeridad a la investigación y una mayor comunicación a la sociedad en general.