El ciclo de Otta está cumplido y aunque lo nieguen, hay conversaciones con un ex DT de la institución

Atlético de olvidó lo que es ganar, sumó su tercera consecutiva y la quinta en las últimas seis. El campeonato se volvió un calvario para "la crema" y lo peor de todo es que resulta evidente que no hay respuestas por parte de los jugadores y que en las circunstancias actuales va a ser muy difícil revertir la situación.

Es evidente que los jugadores no le responden al técnico, y cuando los jugadores no responden, quienes estamos en el fútbol sabemos el final, por más que los dirigentes por una cuestión diplomática digan otra cosa. CICLO CUMPLIDO, no hay vuelta atrás.

R24N está en condiciones de asegurar que uno de los dirigentes con más peso en el Departamento fútbol de Atlético ayer se comunico con un ex DT de la institución que en este momento está trabajando en otra institución y le preguntó si estaría dispuesto a regresar a dirigir a "la crema", y si bien la respuesta no fue positiva, quedaron en hablar el próximo Lunes más en detalle.

Si las diferencias se logran limar, que no son económicas, seguramente habrá novedades y salvo un "milagro" Otta dejaría de ser el DT de un Atlético que aún está a tiempo de revertir está situación y no tiene todo perdido.

El partido fue soporífero, aburrido y a ninguno de los dos se les cayó una idea. Quizá si no habías dormido la siesta te sirvió para eso, nada se puedo rescatar. ¿El resultado?, una a cero para Almagro.

Ya se barajó y se dio de vuelta en más de una oportunidad, el fútbol es resultados, se puede esperar algunas fechas, pero al parecer a Otta ya lo esperaron mucho.

Las formaciones y síntesis del encuentro:

ALMAGRO: Horacio Ramírez; Nahuel Basualdo, Nicolás Romat, Brian Machuca y Marco Lambert; Gonzalo Jaque (88m Walter Rueda), Luis Jerez Silva, Brahian Cuello (82m Norberto Paparatto) y Gonzalo Martínez; Nicolás Servetto (88m Santiago Apa) y Santiago Rodríguez (78m Juan Da Rosa). Suplentes: Francisco Del Riego, Sebastián Váldez, Gonzalo Giménez, Juan M. Martínez, Jonas Gutiérrez. DT: Walter Perazzo.

ATLÉTICO: Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Gastón Tellechea (65m Ayrton Portillo), Cristian González, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Facundo Nadalín (73m Franco Jominy), Facundo Soloa y Alex Luna (56m Jorge Molina); Lautaro Parisi y Enzo Avaro (46m Darío Rostagno). Suplentes: Pedro Bravo, Brian Calderara, Federico Recalde, Guillermo Funes, Gonzalo Alassia. DT: Walter Otta.

Gol en el segundo tiempo: 12m Nicolás Servetto (A).

Estadio: Tres de Febrero.

Árbitro: Andrés Gariano.

Asistentes: Javier Callegari y Hernán Vallejos.

Cuarto árbitro: Laura Fortunato.