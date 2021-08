Perotti lo hizo y que Dios nos ayude: Billetera Santa Fe, lo más usado en compras de supermercados

Las consecuencias de las decisiones de los gobiernos demagógicos vienen con el tiempo. Cuando se le saca presupuesto a áreas imprescindibles en pos de ganar votos para seguir prendidos a la "teta" del Estado, tarde o temprano se paga. A los dirigentes irresponsables eso no les interesa, ya que seguramente cuando el mal ocurra estrán en otro cargo, cobrando mucho más de lo que hoy perciben y negociando aún más y mejor. Eso en política se llama INMORALIDAD, un termino que con el tiempo a Omar Perotti le va a quedar como anillo al dedo.

LA NOTICIA

Los pagos electrónicos mediante la lectura de códigos QR avanza a pasos agigantados y ninguna empresa de las denominada "fintech" quiere quedarse afuera del mercado. En ese segmento, el programa Billetera Santa Fe marca diferencias sobre el resto con devoluciones de hasta el 30 por ciento en las compras en supermercados y otros.

Impulsado por el reintegro de hasta 5.000 pesos por mes, la app "Plus pagos", plataforma que utiliza dicho programa, se abre espacio y gana terreno incluso sobre los otros medios de pagos tradicionales como son las tarjetas de débito y crédito.

Desde la Cámara de Supermercadistas de Santa Fe indicaron que entre el 40 y 45 por ciento de las ventas se pagan mediante la aplicación.

Desde el sector destacan que "todo lo que era débito y efectivo se transformó en Billetera Santa Fe". Apuntaron que "el efectivo es nulo prácticamente; igual que tarjeta de débito, ya que el que utilizaba esos medios, ahora paga mediante billetera".

Igualmente, recordaron que el programa Billetera Santa Fe tienen particularidades que limitan su uso. En esa línea, advierten que si bien "es un medio de pago electrónico, hay que tener depositado efectivo dentro de la billetera o un débito asociado. Hay gente que tiene sus consumos hechos con tarjeta de crédito".

En esa línea, destacaron que "las tarjetas de crédito tienen también sus promociones. Así, el cliente va administrando el saldo del Plus Pagos, porque Billetera tiene un tope de devolución por mes. El consumidor lo que suele hacer es combinar con tarjeta de créditos, que también tienen descuentos en días determinados".

Señalaron que es un comportamiento común entre los consumidores "utilizar un día determinado la tarjeta de crédito y otro día Plus Pagos".

Ante la consulta del funcionamiento de la aplicación (en un inicio eran reiteradas las demoras), desde la Cámara de Supermercados de esta capital comentaron que "el programa está funcionando mejor que antes". Igualmente, destacan que "hay días en los que se realizan actualizaciones en la app y no funciona correctamente; de la misma forma que cuando "la persona no tiene un buen celular (con una buena cámara) también genera demoras; o cuando no tiene datos suficientes se transforma a veces en un problema mayor".

Fuente: Uno Santa Fe