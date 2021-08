Sabina Frederic se diferenció del Presidente y criticó a la docente que adoctrinaba a estudiantes

Sabina Frederic, la ministra de Seguridad de la Nación, ofreció su visión sobre la polémica de la docente que maltrató a sus alumnos e intentó imponer a los gritos su evaluación partidaria sobre los gobiernos kirchneristas y de la gestión de Mauricio Macri. Después de que emitieran su posición ante la polémica desde el presidente Alberto Fernández hasta los principales precandidatos del arco político oficialista en las inminentes elecciones, Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro, Frederic negó que se tratara de adoctrinamiento y apuntó su crítica al tono de la profesora de Historia Laura Virgina Radetich, de 59 años.

“También soy docente -reparó. Creo que hay un problema en relación al tono del debate. Me parece que perdió los estribos, que el debate se podría haber llevado adelante como un debate, como un intercambio, como un alumno que exprese su opinión y una docente que lo haga lo mismo. Ella, con sus ideas que son legítimas, perdió la compostura. Es muy difícil, así, transmitir argumentos. El alumno estaba calmo, ella no”, expresó la funcionara en diálogo con el programa Aire de Noticias de Radio Mitre.



Cuando la periodista le remarcó el uso repetido del sustantivo “debate”, respondió que no interpretó la conducta de la docente como un adoctrinamiento. “Si hubiese sido más persuasiva, hubiese dejado que el alumno argumente, y hubiese explicado por qué planteaba lo que planteaba, hubiese sido un debate interesante. Pero mi única crítica es el tono. Si hubiese estado más calma, hubiera sido hasta más fácil discutir y argumentar”, sostuvo Frederic.

Su mirada sobre la polémica se pliega a la línea que sostuvo buena parte del arco político del oficialismo. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció sobre el hecho producido en la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte”, de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, que la provincia de Buenos Aires había iniciado la investigación y había procedido a la separación del cargo mientras da inicio a las instancias de investigación presumarial. “Nos oponemos a cualquier instancia de adoctrinamiento”, sostuvo.

“Por supuesto tiene que haber debates sobre la realidad social e histórica en el aula”, aseveró el ministro, pero aclaró que “no en los términos en los que se llevó adelante en ese video”. En el video, filmado por un alumno de cuarto año, se distingue a la docente en una defensa enérgica a políticas de las gestiones kirchneristas y una crítica encendida a la presidencia de Mauricio Macri. “¿Qué esto es gratis? ¿qué porque tiene ojitos celestes no va a robar? Te robó. Te robó el futuro”, dijo en referencia al ex mandatario. “¿Y este no?”, le contestó el estudiante en relación al actual presidente. “No me robó nadie, nadie te robó. Vos podés venir acá y comer esta porquería porque te lo da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta… andá dale, andá!”, manifestó la docente..

“Eso no es docencia -evaluó Trotta-. Puede haber intercambios en la escuela secundaria y en el nivel superior, y es saludable hacerlo, pero en otras condiciones. El maestro, el profesor y la profesora no pueden imponer su perspectiva, sino respetar la mirada y la pluralidad, tratando de generar pensamiento crítico”. “Esa no es la manera de calificar nunca a un estudiante por lo que uno piensa. No lo podemos permitir y no puede pasar en nuestra escuela”, agregó.

La precandidata a diputados del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, expresó su crítica al desempeño de Radetich: “Ha quedado de manifiesto que pedagógicamente la docente no actuó en función de su formación, porque cuando uno es docente tiene que tener una formación pedagógica, que es la estructura para poder enseñar. Creo que en este caso se mezcla el contenido con la forma, y es ahí donde se arma el debate”. Mientras que Leandro Santoro, precandidato a diputado por el mismo espacio en el ámbito porteño, sostuvo: “Yo soy docente en la UBA, estoy acostumbrado a discutir este tipo de cosas porque en el programa nuestro hay mucho de coyuntura. Pero siempre el docente tiene un rol de poder que tiene que saber identificar. Yo creo en el debate en el aula pero cumpliendo los roles. Primero las formas y después tenés que ser cuidadoso cuando das tus opiniones para no contaminar los objetivos pedagógicos de la materia”.

Quien más expuso su defensa a la docente fue el presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Ayer yo escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la UBA hace mucho tiempo. Siempre he dicho que lo más importante es sembrarles dudas a los alumnos. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión le puso un 1, merece todo el reproche”, introdujo y continuó: “Pero que haya tenido ese debate es formidable.

