Alberto Fernández volvió a twittear y se convirtió en el blanco de todas las críticas: “¡Que le saquen el celular!”

El presidente Alberto Fernández utiliza Twitter de manera frecuente tanto para difundir distintas acciones de su Gobierno como para manifestarse en distintas fechas destacadas. Este domingo no fue la excepción, ya que se celebra el Día del Abogado, su profesión, en homenaje a Juan Bautista Alberdi, y publicó un mensaje en dicha red social. Pero, en medio de un clima tenso por las polémicas en las que está envuelto desde hace semanas, el mandatario volvió a ser el blanco de todas las críticas.

“Ser abogado es tener un compromiso inquebrantable con el Estado de Derecho, respetar el disenso y la libertad y preservar las instituciones de la democracia”, escribió Fernández en la red social del pajarito, y completó: “Esa huella dejó en mí Esteban Righi y espero dejarla en el espíritu de mis alumnos”, pues, el Presidente todavía dicta clases en la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y cerró: “¡Feliz día, abogadas y abogados!”.

El mensaje está acompañado de una fotografía en la que aparecen el propio Fernández cuando era funcionario del Gobierno de Néstor Kirchner, el propio ex presidente Kirchner y el mencionado Righi. Pese a la buena intención del jefe de Estado en recordar la fecha, distintos usuarios y usuarias de Twitter se despacharon con él, señalándole sobre su referencia al “Estado de Derecho”, pero además remarcándole todo lo relacionado con el escándalo del ‘Olivosgate’.

“Hola @alferdez. Te acordas del Dr Esteban Righi? Abogado brillante. Si, ese mismo q’ tu ama @CFKArgentina echó para cubrir al ladronzuelo de @AmadoBoudouArg. Ruego al Supremo que tus alumnos no tengan en cuenta tus evidentes limitaciones y tendencia al embuste”, le contestó un usuario de la red social, disgustado con la publicación. Apuntando también contra la vicepresidenta, otro escribió: “Y @CFKArgentina? Ah no, cierto que no tiene título, ni matrícula”.

En tanto, otro internauta se refirió específicamente a la violación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ordenaba el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, que estaba en su primera ola. “Ud no puede hablar de DERECHO. Ud que solamente transgrede hasta sus propios DNU. Ud no respeta a nadie y como si fuera poco acaba de respaldar a una docente desquiciada”, despachó.

Otra de las respuestas –con un tono más elevado– apuntó directamente contra el difundo Kirchner. “Que foto impresionante. Kirchner, el presidente más delincuente de la historia. Fernández, el presidente más pelotud* de la historia. Y Righi, el ministro montonero que abrió las celdas en los ’70 para liberar terroristas asesinos”. También se lo cuestionó por nombrar a Néstor Kirchner: “Poner una foto de Néstor. No nombrarlo es muy de Radical. Si se levanta Néstor lo sacaría a patadas de la Casa Rosada”.

Y retomando la polémica de Olivos, acotaron: “Quebrantó 270 leyes el año pasado. Omitió el lenguaje inclusivo y nombra al Estado de Derecho. Presidente payaso”. “La locura es total. Solo nos faltaba que AF hable de estado de derecho, cuando defiende dictadores, de respeto al disenso y la libertad, cuando nos odia y nos encierra, y de preservar las instituciones, cuando las quiere voltear. Que le saquen el celular! Basta de provocaciones!”, sentenció una internauta.

