Castellano quiere nueva prórroga de compra directa y los concejales con tal de no trabajar mucho se lo van dar

Ya sabemos que los concejales que tenemos no son muy afectos al trabajo, en realidad le hacen un poquito de "asco" al mismo y en tiempos electorales eso se multiplica por cien. La consigna por parte de la oposición es de no indagar mucho, no mover el avispero y tratar de hacer el menor ruido posible, como dice uno de sus integrantes en off "no vaya a ser que nos comiencen a investigar y nos salga el tiro por la culata". El oficialismo mucho no va a preguntar y lo que dice el jefe es palabra santa. Cuando hablamos de jefe nos referimos a Omar Perotti, Castellano está casi pintado el último tiempo y hace todo lo que desde arriba le indican.

Este jueves se le dará ingreso al proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal, en el que se solicita prorrogar el plazo de vigencia dispuesto por la Ordenanza Nº 5.182 (t.o. con Ordenanza Nº 5.209, 5.234, 5.264 Y 5.294), en iguales términos y condiciones hasta el 31 de Octubre de 2021.

La solicitud, obedece a la necesidad de que el Concejo Municipal, autorice al Departamento Ejecutivo a realizar la contratación directa para la adquisición de alimentos, insumos, bienes y servicios necesarios para asegurar la continuidad del normal funcionamiento de la gestión Municipal, entendiendo que aún persiste el contexto de dificultad económica en nuestro país, siendo este el fundamento que dio origen a las sanciones de tales ordenanzas.

Los argumentos, indican que a los efectos de dar operatividad y continuidad a todas las actividades y al funcionamiento general de la administración resulta necesario contar con esta herramienta. Este proyecto se votará la próxima semana.

Esperemos que Mársico, que demostró ser el único que trata de ponerle un poco de freno a Castellano se exprese al respecto y al menos deje sentado posición, la gente de Juntos por el Cargo ya sabemos como actúa en estos casos.

En síntesis, es casi como darle una navaja a un mono, pero como siempre decimos: es lo que hay....

Con información de La Opinión