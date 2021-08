Un solo caso positivo de Covid en Rafaela

Los números son realmente alentadores y ayer se registró un solo caso positivo de Covid, en el hospital se vivía un clima de tranquilidad más allá de la gente que está internada. Este número reralmente es positivo pero no se debe bajar la guardia, la variante Delta aún no se hizo presente en casi toda la Argentina pero los especialistas dicen que no tiene por que ser nuestro país la excepción, por lo que se deben redoblar los esfuerzos para estar preparados para cuando ese día llegue.