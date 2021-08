El ácido chiste que hizo Benjamín Vicuña tras su separación de la China Suárez

Poco más de una semana atrás, Benjamín Vicuña anunció su separación de la China Suárez a través de sus redes sociales de manera repentina. El posteo llamó la atención de los seguidores porque el actor no suele publicar sobre su vida privada. Sin embargo, recientemente en medio de la promoción de su serie Terapia Alternativa, que los tiene a ambos como protagonistas, lanzó un polémico chiste sobre su separación

Todo comenzó con una publicación de Fernán Mirás en su cuenta de Instagram en el que estaba el póster de la serie. Mirás conoce a Benjamín Vicuña de otras producciones como Argentina, tierra de amor y venganza y Terapia amorosa. Por este motivo, dicha confianza entre ambos le permitió al chileno lanzar un curioso comentario.

En este sentido, Benjamín Vicuña comentó en la publicación: “El señor de la foto como que supiera que algo anda mal con su jermu”. A pura risa, su compañero de elenco le respondió: “Para mí está enojado con Cardinalo. Eso es”.En la imagen se puede ver a la China Suárez sentada sobre Vicuña, con Mirás y Julieta Cardinalli y Carla Peterson detrás de la pareja. La trama de la serie trata de una pareja de amantes que quiere distanciarse para hacer funcionar sus respectivos matrimonios.



En este sentido, Benjamín Vicuña comentó en la publicación: “El señor de la foto como que supiera que algo anda mal con su jermu”. A pura risa, su compañero de elenco le respondió: “Para mí está enojado con Cardinalo. Eso es”.

El comentario del actor chileno generó cierta controversia en los usuarios, quienes no se mordieron la lengua al comentar al respecto. Mientras algunos celebraban el humor de Vicuña, otros lo condenaron por reírse de la situación con su ex pareja, teniendo en cuenta que hay hijos de por medio.

Sin embargo, pocos usuarios repararon en que en realidad Vicuña se refería al personaje de Fernán Mirás y no hablaba sobre él. De esta manera, teniendo en cuenta la trama de la ficción, sería Mirás quien desconfía de su mujer y no el chileno.