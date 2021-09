Recalculando: para el mercado, el Gobierno deberá modificar su estrategia para evitar más emisión del BCRA

El Gobierno cortó una racha de 14 meses sin quedar con los números en rojo en la planilla de la deuda en pesos colocada en el mercado de capitales local. Agosto, el mes que aparecía como más exigente para la Secretaría de Finanzas por montos y por quiénes eran los tenedores de los títulos, finalizó con un porcentaje de cobertura de vencimientos por debajo del 100 por ciento. Para los analistas, esta situación no necesariamente debería reiterarse en los meses siguientes en caso de que el Ministerio de Economía ajuste plazos y tasas en los que coloca sus bonos.

Este lunes hizo su debut el programa Creadores de Mercado, que fue puesto en marcha por las autoridades de Finanzas para reforzar las licitaciones en pesos y darle más liquidez a sus títulos públicos en moneda local. Ese debut fue a través de una “segunda ronda” de colocación de deuda tras la operación del viernes, que había recolectado entre los inversores poco más de $71.000 millones de los $93.000 millones que tenía como compromisos en la hoja de ruta financiera. En la segunda vuelta solo pudo conseguir otros $2.277 millones, por lo que estuvo lejos de alcanzar el monto que vencía esta semana.

Hacia adelante, el Gobierno confía en retomar los meses con financiamiento positivo neto que le otorgue fondos para cubrir el déficit y evitar una asistencia mayor por parte del BCRA, aunque los analistas esperan que hasta fin de año el calendario de vencimientos le implicará un desafío al Tesoro por distintos motivos, entre ellos, que las últimas colocaciones de bonos fueron con plazos cortos y que eso concentró pagos en la última parte del 2021.

Así lo explicó Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Empiria, fundada por el ex ministro de Economía Hernán Lacunza. “La licitación fue negativa, eso no es novedad, pero lo que más siembra desafíos hacia futuro es que en octubre y noviembre por rollear corto -porque no hay demanda de instrumentos con mayor duración-, habrá vencimientos grandes”, explicó ante Infobae.

Por eso, concluye que “si en agosto tuviste problemas, en esos meses es probable que los tengas también. En septiembre hay vencimientos altos pero concentrados en tenencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses y del Banco Nación. Economía va a tener que repensar su estrategia y pagar mucha más tasa para evitar que aumente el ritmo de emisión monetaria”, consideró.

El traspié en la última operación ante los inversores locales alejó levemente al Ministerio de Economía de la proporción de financiamiento del déficit que había planeado en el Presupuesto 2021: que el 60% esté cubierto por la asistencia monetaria del Banco Central y el restante 40% a través de las compulsas en el mercado local.

Para Francisco Mattig, portfolio manager de Consultatio Asset Management, “la consecuencia lógica es que esto pone más presión al BCRA, que deberá emitir más pesos para compensar la falta de financiamiento genuino, si es que no se quiere achicar el déficit, que es el problema de fondo”, mencionó en diálogo con Infobae.

“Dicho esto, en este contexto, la Secretaría de Finanzas dentro de todo optó por un enfoque pragmático, emitiendo letras cortas (que era lo que el mercado demandaba), enmendando el error no forzado de la licitación fallida anterior y convalidando tasas más de mercado (además de la novedad de aplicar tasas mínimas, en vez de máximas). En los próximos meses, una menor participación de no residentes en los vencimientos podría ayudar, aunque el escenario permanece desafiante”, apuntó.

Por su parte, Santiago López Alfaro opinó que lo de agosto se trató de un “traspié relativo”. “El 90% de los vencimientos era con tenedores privados, por lo que no iba a ser un mes fácil. Hubo una licitación en que no se ofrecieron bonos cortos, en otra no hubo dollar linked, no creo que sea un traspié”.

“No se ofreció lo más atractivo pero no creo que se modifique nada, la demanda por pesos está en los inversores institucionales, compañías de seguro, fondos comunes de inversión, siempre tienen que tener rollover de pesos. Es cuestión de ajustar el tipo de instrumento del momento y seguramente las próximas licitaciones sean exitosas”, consideró el presidente de Patente de Valores.

Un informe reciente de la consultora Equilibra estimó cuál será el déficit y, por consiguiente, las necesidades de financiamiento del Gobierno para lo que resta del año. “Los 2,6 puntos del PBI de déficit que proyectamos para el período agosto-diciembre, implican financiar un rojo de 1,1 billones de pesos. Para lo que resta del año esperamos emisión de deuda neta por un total de $290.000 millones. De esta manera, el mix de financiamiento entre BCRA y mercado de deuda cerraría el año en 65%-35%, apenas desbalanceado respecto al 60%-40% del Presupuesto 2021″, explicó el informe.

En diálogo con este medio, Lorena Giorgio, la economista jefa de esa consultora, consideró que “el resultado de la licitación del viernes y la de este lunes está en línea con nuestras proyecciones. Contemplamos un segundo semestre en torno a 100% de roll over, por debajo del 125% del primer semestre”, apuntó.

“Esto es por dos motivos: porque los vencimientos del segundo están un 30% por encima del primer semestre. Con un mismo financiamiento nominal, hay ratios menores. Y además el sector privado no financiero está más reacio a quedarse en pesos y en deuda del Tesoro, porque dada la proximidad de las elecciones aumentan las presiones dolarizadoras”, agregó.

* Para www.infobae.com