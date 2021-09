La Sociedad Rural contra las restricciones a la exportación de carne: "Perjudican a todo el país"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, criticó la decisión de Gobierno de extender las restricciones a la exportación de carnes, que continuará hasta el 31 de octubre.

"No estamos felices no solo por el sector al que represento; no lo estamos porque las decisiones que toman desde el Gobierno Nacional evidentemente perjudican a todo el país", sostuvo Pino.

"Quieren tapar el sol con las manos y eso es imposible", sostuvo Pino en diálogo con CNN Radio Argentina tras criticar la decisión del Gobierno de prolongar el cepo a la exportación de carne vacuna. "Uno va al supermercado y ve que la carne tuvo subas y luego tendió a estabilizarse", agregó.

En esa línea, opinó que "el Presidente nos había dicho que en cuanto se estabilizaran los precios se abrirían las exportaciones", pero, según remarcó, "aquí estamos con los hechos consumados y la palabra del Presidente no se cumplió". "Más allá del dinero, es una pérdida para el país en general", afirmó.

El Gobierno extendió del cepo a la exportación de carne hasta el 31 de octubre. Así lo dispuso mediante la Resolución Conjunta 7/2021 firmada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

En la resolución se explica que "en materia de precios, el impacto de las medidas que limitaron la venta al exterior de manera temporal ha comenzado a mostrar resultados positivos. Tras dos meses de vigencia, los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos eslabones de la cadena".

Con información de www.ambito.com