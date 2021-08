A Tolosa Paz "el garche" no la dejó pensar lo que dijo

La precandidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, se refirió hoy a la polémica generada a partir de declaraciones propias en las que vinculó “la felicidad de un pueblo” con el sexo. “No fui consciente de lo que podía generar”, aseguró en una entrevista radial en la que reivindicó sus dichos, que le valieron duras críticas por parte de la oposición y del propio oficialismo.

Al ser consultada en AM 530 sobre las repercusiones de la frase, Tolosa Paz expresó: “Me impresionó. No fui consciente de lo que podía generar. Fue en una charla descontracturada con jóvenes. En ese contexto, hablé de garchar porque es la palabra que más me identifica en mi diálogo genuino con mis hijos. No es una palabra que yo no use”.

La precandidata recordó que tiene “hijos de 27, 26 y 23 años” con los que habla en los mismos términos “en la intimidad familiar y como madre”, al tiempo que planteó que “en boca de una mujer parecería que es un escándalo, que una mujer no puede hablar de goce ni de disfrute”.

En esa línea, manifestó sorpresa ante el rebote que tuvieron sus declaraciones. “Invito a que pensemos, porque no sé por qué ocurrió. Quizás algunas mujeres fueron poniéndole voz a esto de que molesta que lo diga una mujer. Hablé de goce y de disfrute”, sostuvo.

Y agregó: “Evidentemente hay cosas en una sociedad que cuesta aceptar. Lo hice en un marco de absoluto respeto. ¿Quién se sintió ofendido? Hablé de disfrute, de goce y de garchar. Lo puse en palabras de los jóvenes, porque es lo que sintieron muchos durante muchos meses”.

Las respuestas a Vidal y a Berni

Más temprano, Tolosa Paz también habló sobre el tema en Radio con Vos y les respondió a dos importantes referentes de la política que le salieron al cruce luego de que afirmara que el peronismo “vino a hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria y no hay felicidad de un pueblo sin garchar”. Fueron la precandidata a diputada por la Ciudad, María Eugenia Vidal, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

“No creo haber ofendido ni excluido a nadie, ni haberme metido con la sexualidad, como sugirió la exgobernadora”, afirmó en alusión a los dichos de Vidal, quien acusó al Gobierno de “subestimar a los jóvenes” y planteó: “Dejemos que los jóvenes se ocupen de su sexualidad, nosotros tenemos que encargarnos de que tengan trabajo digno y educación de calidad, conseguir un alquiler, para eso tenemos que derogar la ley de alquileres y puedan irse a vivir solos”.

Sobre la postura de Berni, quien aseguró que “por más garche que haya, el pueblo es infeliz si no hay justicia social”, dijo: “No sé si Sergio pudo mirar toda la entrevista o se quedó con el título. Yo argumenté que es muy sano que la política se anime a construir felicidad, y es lo que haceos muchos de nosotros cuando decimos que queremos una vida feliz, con vacaciones, con consumo y disfrutando”.

Fuente: La Nación