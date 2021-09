Mirabella dijo que tiene afinidad con Cristina Kirchner

Roberto Mirabella, actual Senador nacional por Santa Fe y precandidato a Diputado nacional por la lista Celeste y blanca, habló en RADIO ADN de Rafaela, y entre los conceptos más trascedentes manifestó tener una afinidad con la vice presidenta Cristina de Kirchner, justo en un momento en donde el cepo a la carne, apoyado por CFK, se renovó nuevamente haciéndole un daño muy grande al sector.

"Tengo una una relación institucional más allá de las afinidades partidarias con Cristina Kirchner"

Mirabella dijo que su candidatura no es "una cuestión oportunista". El senador explicó que mantuvo un perfil bajo en los últimos tiempos, hasta que asumió en el Senado para completar el mandato de Omar Perotti, de quien fue jefe de campaña en tres oportunidades. "Con Omar hace treinta años que trabajamos juntos", comentó. "Fue todo un momento y una vorágine importante" porque "como yo estaba encargado de la transición entre el gobierno que se iba y el gobierno que entraba, tenía un papel y un rol en un momento que era de jefe de campaña y no de candidato. Después asumí un rol importante en el Senado de la Nación, representando a Santa Fe", agregó. Esto lo colocó en otro grado de exposición y responsabilidad .

Acerca de la lista Celeste y blanca, el precandidato a Diputado nacional mencionó que "Levandowski fue un emergente en la política santafesina, apoyó al Perotti desde el primer día" y que María de los Ángeles Sancnun, su compañera de fórmula, comparte la visión de la vicepresidente. "Somos actores que venimos de distintos lados, que tratamos de armar un equipo todos juntos" con el objetivo de consolidar el modelo de gestión que llevó a cabo Perotti . Consultado sobre su relación con la Vicepresidente, Mirabella aclaró que tiene "una relación institucional más allá de las afinidades partidarias", ya que Cristina Fernández de Kirchner es la actual presidente del Senado.

LEY DE BIOCOMBUSTIBLES

"Tenía otra ambición" afirmó Mirabella respecto a la Ley de Biocombustibles. "El corte obligatorio quedó igual que la que estaba, con la posibilidad de que en vez de el 5% sea el 3% en determinadas circunstancias", puntualizó el precandidato. Y explicó que lo que generó discusiones fue el rol del Secretario de Energía, que tiene la potestad tanto de subir como de bajar ese porcentaje. En este momento "estamos discutiendo la reglamentación de la ley. De hecho nos reunimos con varios empresarios" y añadió que "nosotros estamos queriendo defender lo intereses económicos de Santa Fe. La presión no la hizo el lobby petrolero la hicieron una par de empresas que son las que importan gasoil en la Argentina". Respecto al voto cuestionable de algunos senadores santafesinos, expresó que "para que se apruebe una ley, tenés que tener la voluntad compartida de 257 diputados y 72 senadores y bueno yo me quedé en la minoría. En la política se hace lo que se puede, no lo que a uno le gusta".

EXPORTACIÓN DE CARNES

"Nosotros fuimos lo primeros que expresamos nuestro desacuerdo con la medida que tomó el Gobierno", declaró Mirabella. "El sector tiene en la provincia 10.000 trabajadores de la carne y esta medida ellos ya la habían visto hace 15 años atrás y no habían funcionado". Además se refirió a la situación actual de las exportaciones de bovinos: "en su momento había cortes que se exportaban que iban al mercado interno. Ahora el grueso de la exportación que va a China es vaca vieja, que no sirve, no la comen en el mercado interno ni que la regalemos" opinó.

Mirabella manifestó su optimismo respecto a que el cepo impuesto por el gobierno nacional cese en el plazo comprometido. Lamentablemente, las noticias de última hora para el sector dan cuenta que, través de la Resolución Conjunta 7/2021, el Gobierno extendió el cepo a la exportación de carne hasta el 31 de octubre de 2021.

MIRABELLA ESTÁ EN CONTRA DEL ABORTO

Consultado sobre su voto a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el precandidato desmenuzó sus argumentos. "Nadie está a favor del aborto" dijo el precandidato". Y resaltó que "hay una situación muy compleja desde el punto de vista de la salud pública". Esta ley "no invita a nadie" a hacerse un aborto: "yo jamás le diría a mi hija ni a mi señora que tengan que hacer un aborto. Creo que más allá de mi creencia hay una cuestión de políticas de estado que tienen que estar por encima", comentó .

BILLETERA SANTA FE

Mirabella destacó al programa Billetera Santa Fe como "una de las cosas que ha tenido uno de los impactos más importantes en la economía. Salió como idea a fin de año, cuando estábamos en la pandemia, y había un montón de comercios de barrio que nos decían de qué manera podíamos recuperar la actividad, las ventas, la demanda". Para el precandidato, la solución es aumentar la demanda para "ayudar al bolsillo. Me parece que esto es lo que queremos profundizar y lo que está en juego y queremos consolidar en las elecciones", concluyó.