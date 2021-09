Amalia Granata y Mauricio Macri: la diputada provincial responde las críticas y defiende al ex presidente

La precandidata a diputada nacional por la provincia de Santa Fe, Amalia Granata, quien forma parte de la lista que encabeza el dirigente del PRO Federico Angelini, salió a responderle a Carolina Losada, también precandidata a diputada dentro de la coalición Juntos por el Cambio. “Miente o está desinformada”, lanzó la referente del espacio ‘Más vida’ tras el cuestionamiento de la periodista por el apoyo del expresidente Mauricio Macri a la lista de Granata.

El pasado marte, el ex mandatario participó de un acto del PRO en la ciudad de Rosario, Santa Fe donde pidió que voten la lista de Federico Angelini. Furiosa, Losada salió al cruce y dijo que “Macri hace kirchnerismo amarillo”. Al ser consultada en una entrevista en AM 910, Granata se preguntó: “¿Cómo sería el kirchnerismo amarillo? No entiendo lo que quiso decir con eso”.

Losada, por su parte, manifestó que si gana las elecciones Angelini, el diputado dejaría su banca para ser senador y el espacio sería ocupado por una referente cercana al oficialismo. Ante ello, Granata afirmó: “Es totalmente falso lo que dijo Losada, tal vez desconoce las leyes. La ley de cupo, sale hombre y entra hombre. Ella dice que si sale Angelini entra una mujer, o miente o está desinformada de cómo funciona la ley”.

“No somos funcionales al kirchnerismo”, remarcó. Sobre la elección y la presencia de Macri en el acto, sostuvo que ella forma parte del espacio es Somos Vida y aclaró que el exmandatario fue a respaldar la lista donde está el PRO. “Macri sigue siendo un peso pesado. Está bien que haya ido a apoyar la lista. Cuando fue yo estaba en Rafaela y no pude asistir a Rosario”, completó.

Contra Omar Perotti

“La elección va a ser polarizada”, sostuvo sobre las PASO. “La vicegobernadora es candidata y se tomó licencia para hacer campaña. No tenemos vicegobernadora y tenemos un gobernador que anda de campaña”, cuestionó furiosa el accionar Omar Perotti. Sobre el Gobernador, sostuvo que “es empleado de la Casa Rosada” y que se maneja “con la cabeza gacha, haciéndole caso a Alberto y Cristina en detrimento de su propia provincia”.

