“Pasión de Gavilanes”: varias figuras anunciaron que no formarán parte de la segunda parte de la serie

A comienzos de año, Netflix anunció que “Pasión de Gavilanes” tendrá una segunda temporada. A pesar de que los fanáticos se había alegrado por la noticia, ahora lamentan algunas ausencias en esta segunda parte de la serie.

A 18 años de su estreno en la pantalla de Telemundo, se confirmó que “Pasión de Gavilanes” tendrá una segunda temporada. Sin embargo, la tira que narra la historia de amor y desamor entre las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes no contará con todas las figuras de la primera parte.

En diálogo con Juan Etchegoyen para un nuevo Mitre Live, Michel Brown, quien encarnó a Franco Reyes, reveló que no estará en la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”. A su vez, el actor argentino dio indicios de una probable fecha de regreso.

Escuché que quieren arrancar en noviembre o en diciembre. Yo voy a estar haciendo un proyecto al mismo tiempo y no voy a poder estar, pero gran parte del elenco sí” expresó Brown. En ese sentido, señaló que leyó una parte de la sinopsis y la historia “se oye increíble, no me cabe duda que va a ser un golazo”.

Al igual que Brown, otro de los rumores que más fuerza tomó en las redes sociales es la baja de la actriz Zharick León, quien encarnó a la cantante Rosario Montes, rival eterna de Sara Elizondo. Uno de los motivos por los que León no formaría parte de la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes” es porque la música popular sería reemplazada por canciones de reggaetón.

Asimismo, la argentina Lorena Meritano tampoco será parte de la segunda temporada ya que, según informó Perú 21, la actriz que le dio vida a la villana Dínora Rosales no fue convocada. “Dínora se murió, pero bueno sabemos que en ficción puede pasar cualquier cosa. No fui convocada”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

Otra de las ausencias ya confirmadas en la secuela de la exitosa serie es la de la actriz Lady Noriega, encargada de personificar a la cantante del Bar Alcalá, Pepita Ronderos. “Me tienen seca porque en todas mis redes sociales me lo preguntan, en la calle también. La gente amó a Pepita Ronderos pero, tristemente, les tengo la noticia de que no va a estar en la segunda temporada”, confirmó la actriz a través de su cuenta de Instagram.

Finalmente, Danna García, quien interpretó al personaje de Norma Elizondo en la primera temporada, reveló que no sabe si formará parte de la continuación de “Pasión de Gavilanes