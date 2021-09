Durísima respuesta de Facundo Manes a María Eugenia Vidal que lo acusó de «cometer errores de principiante»

A tan solo nueve días de las PASO 2021, Facundo Manes le contestó a la precandidata en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien lo acusó de «cometer errores de principiante por no tener experiencia y le dijo: «No quiero tener la experiencia de los que están en política hace 50 años y la Argentina es un desastre»

En diálogo con LN, el neurocientífico no se guardó nada y volvió a apuntar contra Diego Santilli al afirmar: «Así como me parece mal que Daniel Gollan haya renunciado como ministro de Salud en medio de una pandemia, me parece mal que el vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad haya renunciado y se haya pasado de la Ciudad a la Provincia».

En esa línea remarcó: «Todos queremos ganarle al kirchnerismo, pero no solo hay que ganarle porque ya le ganamos una vez, tenemos que ganarle y además, transformar el país» y añadió: «Para eso, tenemos que ampliar la coalición y hacer cosas diferentes». En consecuencia, afirmó: «Si criticamos algo, tenemos que hacer algo diferente».

«Me parece muy importante ser diferente», aseveró Manes y recordó: «Cambiemos no ganó la ultima elección» por lo que subrayó: «Necesitamos ampliar y revisar qué pasa» a fin de «dar un salto cualitativo en la oposición y ganarle al kirchnerismo». Por lo tanto, aseguró: «No le vamos a ganar al kirchnerismo con los mismos que perdimos en el 2019».

Y agregó: «Diciendo acá no pasó nada». En ese punto, hizo hincapié en el ciudadano común y manifestó: «La gente está muy enojada» y acto seguido hizo mención al expresidente. «Al día siguiente de las PASO, (Mauricio) Macri se fue a dormir diciendo que ganaba por 1 o 2 puntos y fijáte lo que pasó», recalcó y cerró: «La gente está enojada con el kirchnerismo, pero también con el PRO».

Con información de www.elintransigente.com