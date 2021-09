Arde la campaña, durísima chicana contra Martín Tetaz por no asistir a un debate televisivo: “No se animó”

En plena campaña electoral y a días de las PASO 2021, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina (BICE), José Ignacio De Mendiguren, arremetió contra el precandidato a diputado porteño por Juntos por el Cambio, Martín Tetaz. En ese punto, aseguró que “no se animó” a realizar un debate televisivo en vivo.

Semanas atrás el industrial fue convocado por el periodista Marcelo Bonelli para debatir en vivo con el economista Martín Tetaz en TN, a lo que De Mendiguren aceptó con mucho gusto pero que al final no se concretó. “Un día me llama Marcelo Bonelli y me dice ‘¿vas a un debate con Martín (Tetaz)?’. Por supuesto que lo acepto”, contó el industrial en C5N.

“Sácale un chupetín a un chico”, ironizó por las ganas que tenía que participar del encuentro. “A la tarde prendo la televisión y veo que el debate era Mendiguren Cachanovsky. Lo llamo a Bonelli y le digo qué me hiciste. ‘No se animó’ me dijo”, reveló el industrial de la Unión Industrial Argentina. A lo que Pablo Duggan, conductor del programa, acotó: “Arrugó”.

Ayer se llevó a cabo el evento de la UIA por el día del industrial del cual participó de De Mendiguren luego del tenso conflicto que lo dejó afuera de la posibilidad de ser presidente de la entidad. Al respecto, el industrial aclaró que no fueron todos los que lo dejaron afuera sino “un grupo especial” y agregó: “Techint observó mi presencia en el comité ejecutivo”.

Por eso, recordó que llamó a Rocca a Italia pero no le contestó. “Fui a la celebración de la UIA. Hoy es un día de emoción y reflexión, estamos ante unas elecciones”, afirmó. Por último, sostuvo: “Dimos créditos, el 80% te garantizan un crecimiento del 30%. Entre 2018 y 2019, Macri entregó 4.086 créditos productivos, este gobierno lleva 650.000. Son créditos entregados”.

