Castellano habla de "show político" cuando hace años que vive de la "teta" del Estado

Castellano es uno de esos políticos a los que denominamos inútiles que desde hace años viven ( y muy bien) de la "teta del estado" y no tienen intención de alejarse por ningún motivo simplemente por que no sabe hacer otra cosa. Es literalmente un "parásito" de la política que hace rato la sociedad le tendría que "picar el boleto".

Como es su costumbre, busca espacios amigos en donde puede hablar sin que se lo indague. Jamás nos va a dar una nota, no le da el piné, sabe que le vamos a preguntar lo que no puede ni sabe contestar.

Lo desafiamos al Intendente a que hablemos de corrupción, de obra pública, de amigos del poder, de rotondas inútiles, de negociados, etc, etc, etc. Es al vicio, jamás se va a animar, sabe que le vamos a preguntar de todo y hasta el hueso.

En Radio ADN habló y dijo:

"La campaña de vacunación es una campaña que ha funcionado muy bien" dijo el intendente. Y manifestó que la clave estuvo en la vinculación entre los equipos de salud municipales y provinciales. "Es mucha la gente que ha trabajado, un equipo enorme que tiene que ver con gente de protección vial, de salud. Si cada uno de los que trabajamos en la Municipalidad se hubiera quedado con su área, la pandemia hubiera explotado y desbordado todo", reflexionó.

SUPUESTAS VACUNACIONES IRREGULARES

Respecto a la interpelación a la jefa de gabinete Amalia Galanti, propuesta por el concejal Lisandro Mársico y aprobada por el Concejo, Castellano afirmó que "todo el mundo sabe que las personas que se vacunaron estaban trabajando en el frente de batalla". Y agregó que desde la oposición "quieren generar un show político" y ponen "permanentemente palos en la rueda". Típica respuesta de quienes no saben que contestar y no se animan a decir la verdad.

Quedesé tranquilo Intendente, su negativa es tomada como una afirmación de lo que denuncia Mársico, ya nadie le cree, literalmente lo consideran mentiroso.

El intendente continuó hablando tonterías y dijo: apuntó contra los concejales de diferente signo político: "¿cuál fue el aporte de la oposición en campaña? Cada uno de los concejales y su secretarios y la estructura del concejo a la ciudad le cuesta bastante dinero como para que solamente se limiten a votar lo que el ejecutivo le manda".

En síntesis, un mandatario impresentable, que responde lo que quiere y cuando habla lo hace sin sentido y con respuestas vagas, como él, que hace tanto tiempo vive del Estado y seguramente nunca va a agarrar una pala, no sabe lo que es.....