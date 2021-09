Paulo Londra hizo explotar las redes por su “liberación”: la palabra del artista y cuál es su situación legal

En la tarde del viernes, las redes sociales explotaron de felicidad por Paulo Londra. Es que la revista Billboard, en su versión estadounidense, publicó un tweet que aseguraba: “Un juez dictaminó que el artista argentino de trap no tiene más obligaciones de grabación o futuras obligaciones contractuales con Big Ligas, el sello que ayudó a cofundar”.

Sin embargo, a los pocos minutos, el tweet fue eliminado y se sospechó de que se trataba de una fake news. Finalmente y sin que se desanimaran quienes pusieron nuevamente como tendencia la consigna #FreePaulo, llegó la aclaración por parte de la prestigiosa publicación dedicada a la industria musical.



Es que desde el 2019 que el cordobés no edita música nueva y el conflicto legal con Big Ligas hace crecer la ansiedad de los fans de uno de los artistas argentinos más escuchados en la actualidad. Incluso, un número 1 de la escena latinoamericana como J Balvin celebró la noticia en sus Instagram Stories: “Bienvenido a la libertad, te extrañábamos”, escribió el colombiano sobre una foto de Londra jugando al básquet.



De acuerdo a la información publicada por Billboard, Londra había conseguido una importante victoria después de que un juez decidiera que el cordobés ya no tiene más obligaciones discográficas ni futuros compromisos contractuales con Big Ligas, su anterior sello discográfico, el cual había cofundado junto a los colombianos Cristian Salazar (conocido como Kristo) y el productor Daniel Oviedo, más célebre por su alter ego artístico Ovy On The Drums.

Horas más tarde y luego de borrar el tweet que hizo explotar las redes, Billboard actualizó la información: “Un juez otorgó a Big Ligas una moción de emergencia para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión de la propiedad, poniendo una suspensión temporal en el veredicto a la espera de una revisión adicional”, aclararon sobre la puja legal entre Londra y su ex sello, quienes apelaron y pidieron una nueva revisión sobre la esperada finalización del contrato que firmaron en 2018. En definitiva, habrá que esperar un poco más para que Londra se “libere”.

Un rato más tarde, el propio Londra se refirió al tema en sus Instagram Stories: “Inmensa alegría. Gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco”, escribió con la canción “Lose Yourself” (de Eminem, su artista favorito) como banda sonora para su buena noticia.



En su defensa, Londra alegó que los colombianos lo “defraudaron” cuando lo hicieron firmar un memo que establecía un acuerdo de empresa conjunta por tres años de duración, el cual y según los documentos legales, se extendió sin su consentimiento.

En una contrademanda presentada en marzo de 2020, el cordobés pidió a la corte del condado de Miami-Dade que afirmara que el acuerdo de empresa conjunta se había rescindido “correctamente”. A través de una orden de 13 páginas, el juez William Thomas dictaminó que el plazo del memo-acuerdo de la empresa conjunta expiró el pasado 20 de febrero de 2021. Y agregó que “incluso si el lenguaje de los contratos relevantes respaldaba la interpretación ofrecida por Big Ligas del término del memo-acuerdo (que claramente no lo hace), el acuerdo no podría aplicarse porque constituiría una restricción ilegal del comercio y conduciría a resultados absurdos”.

Dos años después de fundar el sello Big Ligas, Salazar y Oviedo -representados por Matthew Greenberg, Stephanie Chopurian y Ritholz Levy Fields LLP- presentaron una demanda contra el cantautor acusándolo de incumplimiento de contrato y endeudamiento desde que dejó de entregar nueva música a pesar de estar obligado por el acuerdo.

Al mismo tiempo, Londra presentó una demanda acusando a Salazar y Oviedo de fraude y representación negligente, en la que alegó que fue “engañado” para firmar el memo con el que se lanzó Big Ligas, pensando que era la filmación de una escena de un videoclip para una canción suya, que estaba siendo dirigido por Salazar. El equipo legal de Londra estaba dirigido por Helen Yu, abogada especializada en entretenimiento.

En lo que firmó Londra en los comienzos de su carrera, cuando apenas tenía 19 años, otorgaba sus derechos de publicación y composición a la empresa conjunta que cofundó, a través de un acuerdo que determinaba que “grabaría música exclusivamente para la empresa conjunta y asignaría a Big Ligas el 100% de los masters de sus grabaciones y los derechos de autor de publicación, a cambio de una regalía del 55% de las ganancias de Big Ligas (incluidos los anticipos) por las grabaciones (y las reproducciones por streaming), además del 73,3% de las ganancias de Big Ligas (incluidos los anticipos) por composiciones musicales”.

Según la información de los documentos legales, el plazo inicial era de tres años, pero si Big Ligas llegaba a un acuerdo de grabación o publicación con un “sello grande”, se modificaría el plazo inicial del contrato. Durante ese lapso, Big Ligas firmó un acuerdo de licencia por 3 millones de dólares con Warner Music en enero de 2019 para editar el hasta ahora único álbum de Paulo, titulado Homerun.



“La pretensión de la defensa de Big Ligas es sobre la posibilidad de que puedan, unilateralmente, celebrar acuerdos de grabación que podría darles la posibilidad de extender el acuerdo de forma perpetua y forzar a Londra a escribir canciones y grabar música para Big Ligas en contra de su voluntad y para siempre”, afirmó el juez según relevó Billboard.

En mayo del 2020, Londra rompió el silencio a través de un comunicado y por primera contó detalles del conflicto legal con Big Ligas. “Confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí. Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir. Les dije que nos llamemos ‘Big Ligas’, porque vamos a crecer tanto independientemente que nos van a admirar”, describió el rapero cordobés.

“Me fui a Colombia y grabé sin parar: podía hacer hasta seis temas por día, todo gracias a esta disciplina que tenía del freestyle”, contó Londra. “Uno de los tantos días en donde dormía en la habitación de Ovy, que era donde grabábamos, Kristo dijo al otro día tendríamos que hacer un video en donde nos mostremos como un equipo fuerte. Más aún era mi confianza en ellos, gritando siempre ‘Big Ligas’ y Kristo y Ovy en todos mis temas porque me pedían que lo hiciera. Al otro día, Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban. Pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, recordó el rapero en ese comunicado.



“Luego de hacer el video me dijeron que mire las hojas y que mañana íbamos a tener una charla con los abogados Stephanie Chopurian y Matt Greenberg y yo, sólo en Colombia. Sin ningún amigo en verdad, no entendía que había hecho. Esa noche Ovy, quien se había ganado mi confianza como nadie, me dijo que eso que firmé no valía nada, si yo estaba disconforme, ese papel se podía romper o revisar en cualquier momento, y de la forma en que me lo dijo y en el contexto que estaba, no me quedo más que creerle”, agregó.

“Al otro día, se presentaron por videollamada Stephanie Chopurian y Matt Greenberg y me explicaron sobre números que nunca entendí y sobre un contrato que es difícil de entender hasta para un abogado. La explicación fue tan corta que solo duró una media hora, no podía y no quería aceptar que me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado, y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano mío. Volví a casa diciendo que firme un contrato el cual meses después enviaron copia. No quería decepcionar a nadie mostrando mis miedos y disconformidades y solo seguí y avancé y, como siempre saqué las mejores rimas de mi para dejar en claro que puedo”, fue cómo Londra explicó cómo comenzó este dolor de cabeza legal que lo afecta en lo artístico.

