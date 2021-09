«La gente está harta de …»: José Luis Espert disparó contra el oficialismo y la oposición

«El día que sienta que la política me contamina y que empiezo a decir muchas de las estupideces que dicen los políticos en campaña, chau, me voy, si yo no tengo ninguna necesidad de estar en esto», aseguró José Luis Espert a 8 días de las PASO 2021. En esa línea habló sobre el ciudadano común y sin guardarse nada, aseguró: «La gente está harta de que la boludeen».

En el marco del programa Intratables de América TV, el economista aseveró: «Pero, por otro lado, tiene la esperanza de poder confiar en alquien que les dice las cosas concretas para que nos vaya bien y busca apostar ahí». En ese contexto, al ser consultado acerca de las personas que dibujan los afiches de ciertos candidatos que están colocados en la cale como un modo de burla, afirmó: «Con todo lo que ha costado recuperar la democracia y la libertad en la Argentina, claramente no me gustan estas cosas, independientemente de a quién le toque».

No obstante, agregó: «Digo no me gusta, pero ahora con más conocimiento de causa y habiendo recorrido toda la Provincia, la gente está muy, muy enojada» y remarcó: «Con ganas de decir basta, no me verseen más». En ese punto, en una clara alusión tanto a Juntos como al Frente de Todos, criticó: «Uno te habla del color del pelo, otro de que va a dar el salto, otro de la cantidad de veces que tiene sexo».

Lejos de quedarse callado, subrayó: «Habláme de los problemas que me importan, yo me estoy cagando de hambre, tengo miedo de perder el laburo que no me permite llegar a fin de mes, tengo miedo que me maten de casa al trabajo y del trabajo a casa» por lo que enfatizó: «Dame una solución a los problemas reales, no me boludees más».

Y acto seguido apuntó, aunque sin nombrarla directamente contra Victoria Tolosa Paz, la precandidata a diputada bonaerense por el oficialismo y cuestionó: «Una te dice que hay que subirle más los impuestos a las empresas, usa un avión de la Policía Federal para hacer campaña». Por lo tanto, Espert sentenció: «A la gente la agarran para la joda».

Con información de www.elintransigente.com