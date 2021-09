Para Cafiero, los dichos de Macri representan una "expresión totalmente antidemocrática"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó este sábado que el Frente de Todos (FdT) "está unificado, sin fisuras, tratando de vencer las cortinas de humo"; a una semana de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y volvió a cuestionar al expresidente Mauricio Macri, al señalar que "limitado dejó el futuro de los argentinos".

"Desde el Frente de Todos nos enfocamos en llevar un mensaje de optimismo a cada rincón del país. El Frente está unificado, no tiene fisuras y tratamos de vencer la cortina de humo y el desánimo con la que tratan de bloquear lo que está sucediendo en Argentina", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones radiales a ocho días de las elecciones 2021.

En ese marco, volvió a cuestionar al ex presidente Macri, quien ayer sostuvo que si los integrantes del FdT pierden las elecciones legislativas "se van a tener que ir", y dijo que "limitado dejó el futuro de los argentinos, con desempleo y crecimiento de la pobreza"

"El discurso del odio daña la democracia", insistió hoy Cafiero y consideró que "cuando sembrás odio cosechas odiadores y (desde la oposición) se tienen que hacer cargo del odio que siembran en la sociedad argentina".

Más tarde, en declaraciones a radio Mitre, el jefe de Gabinete ratificó que los dichos de Macri representan una "expresión totalmente antidemocrática" y agregó que "no hay que dejar pasarlas por alto, no se pueden permitir ya que son declaraciones peligrosas y la palabra tiene peso".

Por otra parte, el ex jefe de Estado lo calificó como un "hombre limitado".

"¿Ese disparate dijo? La verdad es que ya he dicho que es un hombre limitado y busca agua donde no la hay. Nosotros creemos en el voto de la gente y dijimos que, frente a este nivel de atropello, de mentira y de inaptitud, tenemos que ir a votar y decir basta, para que ellos entiendan que este tipo de política no va a tener argentinos apoyándola", dijo Macri en un canal de televisión en Córdoba.

