Florencia Muriel y Mauricio Melano crecen en la consideración de la gente y pueden ser "la sorpresa"

Ambos candidatos están creciendo en la consideración de la gente y algunas encuestas que circulan en la ciudad los dan como una posible sorpresa. Seguramente lo que se llama "factor no contaminados" incide en la consideración de la ciudadanía a la hora de tener que emitir el voto.

Ambos candidatos no vienen de la política, no están mezclados en la "rosca" de los que desde hace tantos años están atornillados a la silla del poder y por sobre todo no están sospechados de corrupción como casi la totalidad, hay excepciones como Carla Boidi y quizá no mucho más, de los otros candidatos.

En la oferta electoral tenemos candidatos que a lo largo de los últimos 10 años se cambiaron de bando como quien se cambia los calcetines, sin importarles las convicciones o los ideales, solo les interesan sus cuestiones personales y por supuesto tratar de ganar poder y dinero.

Algunos dirán que "en el país de los ciegos el tuerto es rey", pero a decir verdad ni Muriel ni Melano tienen la culpa de estar compitiendo con candidatos muy cuestionados y sospechados, ellos recién llegan a la política y el voto de confianza es válido.

En ese contexto, Muriel y Melano hablaron por Radio Rafaela y tuvieron expresiones por demás interesantes:

Muriel, al inicio de la nota, explica que es necesario focalizarse en la importancia de la política. “Nuestra militancia no consiste solo en hacernos conocer, sino también hacerle entender a la gente que la política es una herramienta que tenemos”, comentó la precandidata. Luego, resaltó que dicha herramienta es necesaria para “poder elegir y cambiar eso de lo que estamos tan cansados”.

Además destacó el sector de los jóvenes como uno de los principales a los que hay que dirigirse cuando se trata de poner en valor la política. “Me parece que hay que involucrar a los jóvenes que quizás no toman todavía la responsabilidad del voto”, expresó Muriel refiriéndose a quienes tienen de 16 a 24 años aproximadamente.

Por otro lado, Mauricio Melano habló sobre un proyecto para “pensar una Rafaela post-covid”. Según el precandidato, la idea es generar una reactivación de los controles y servicios del hospital que, por la pandemia, “se ha transformado en monovalente”. Se trata de retomar aquellos controles que han quedado desplazados.

Uno de los temas en los que planean centrarse es la educación sexual en los niños y los adolescentes. “Lo que buscamos nosotros es que la municipalidad mediante un equipo interdisciplinario responsable pueda llegar a los barrios, a los merenderos, a las vecinales y a las entidades deportivas para dar estas charlas, o sea , hacer cercano un tema tan tabú”, manifestó Melano. También agregó: “Las secuelas de la falta de esta educación las vemos en lo cotidiano”.

En general, Florencia Muriel comentó el tipo de proyectos a los que su política apunta de la siguiente manera: “Nosotros con el equipo estamos tratando de ir a proyectos que sean más palpables, más realizables”. Sobre este mismo tema Mauricio Melano expresó que se trata de “generar pequeños proyectos que realmente sumen”.