Ante una multitud, Javier Milei cerró su campaña con críticas al kirchnerismo y a Juntos por el Cambio

“Hola a todos yo soy el rey, soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta, sin entender, panic show a plena luz del día. Yo soy un rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré, toda la casta es de mí apetito. Viva la libertad carajo”: emulando una popular canción de La Renga, Javier Milei entró cantando a su acto de cierre de campaña. Con el histrionismo y la antipolítica como estandarte, el precandidato a diputado nacional por el frente La Libertad Avanza ingresó por el medio del anfiteatro del Parque Lezama rodeado de fanáticos libertarios que se abalanzaban para abrazarlo.

“Almas libres que no se han doblegado frente a la maldita corporación política que lucha de pie por una Argentina justa y libre”, agradeció el apoyo de militantes y de ciudadanos ajenos a la política que comenzaron a sentirse representados con el discurso que planteó Milei en esta campaña.



En el frente libertario estiman que lograron duplicar la convocatoria que tuvo un mes atrás el lanzamiento en Plaza Holanda. Al menos 15 mil personas se acercaron para apoyar al candidato. “Recuerdo que les pedí que rugieran fuerte y que hicieran escuchar el grito de la libertad y vaya que lo lograron, la casta política está toda cagada”, declaró fiel a su estilo que no atinó a moderar pese a las polémicas de la última semana.



La Libertad Avanza apunta a posicionarse como tercera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires e instalar las ideas liberales en el Congreso Nacional. ¿El enemigo?: los zurdos, categoría dentro de la cual incluyen desde Gabriel Solano y Leandro Santoro hasta “sombrilla Larreta y sus secuaces”. Por ello apuntan a diferenciarse del Kirchnerismo y de “Juntos por el Cargo”. “Están tan asustados... ¿Por qué la casta política, chorra, parasitaria e inútil, le tiene miedo a la libertad? Probablemente debe ser porque se benefician mucho con el modelo actual, porque solo progresaron ellos y nosotros vivimos cada vez peor pese a que cada día trabajamos más”, continuó provocando. “¿Qué carajo están mirando, si aquellos países que son más libres, son ocho veces más ricos que los reprimidos?”, planteó ante su público.



El precandidato a diputado nacional cargó contra “el socialismo”, el cual en todos lados donde se aplicó “fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinaron a 150 millones de seres humanos”. “Antes de criticar al liberalismo, pónganse de pie ratas”. Ya entrada la noche, Milei señaló que “cada vez que se mete el Estado en el medio, violenta la propiedad privada, contamina los precios y el sistema funciona peor; siempre falla el socialismo, por eso siempre generan miseria”. También apuntó contra “la pelotudez de la teoría del derrame”, “no existe, la recontra tienen adentro”.

Durante la semana el frente libertario sufrió varios contratiempos para organizar el cierre de campaña de este domingo. Denunciaron que desde el Gobierno porteño pusieron “trabas burocráticas” para dificultar la logística. Finalmente lograron tener autorización para montar el acto justo al término del partido de Argentina con Brasil, lo que a priori significaba otro problema a sortear por el temor a que no concurriera el nivel esperado de gente. “Más allá de las operaciones, de las persecuciones, de las prohibiciones, de los saboteos, clima se puso de nuestro lado; hasta se suspendió Argentina-Brasil”, chicaneó el economista liberal.



Continuó criticando a la “pseudo oposición”: “Dicen que son un bloque homogéneo, que son la única forma de parar al kirchnerismo, y entonces ¿Por qué carajo no lo están parando?, ¿Por qué carajo no pararon la ley de alquileres, la ley de góndolas, la ley de teletrabajo?, ¿Por qué no pararon esta cuarentena cavernícola? ¿Por qué se se sentaban con Alberto Fernández y Kicillof para encerrarnos a todos?, ¿Por qué cercenaron nuestra libertad?. No solo apoyaron esas leyes, ellos mismos las impulsaron, son liberticidas. Se están cagando en el Congreso”.

También cuestionó los discursos de Juntos por el Cambio que señalan que “estamos a 7 diputados de convertirnos en Venezuela”. Para Milei, “si se vota a la pseudo oposición estaríamos todavía más cerca que de lo que es Venezuela, porque ellos son los que no impusieron, por ley y a la fuerza, hablar de 30 mil desaparecidos. Por lo tanto, si -como dicen- estamos a siete votos de Venezuela, acá estamos los liberales para ponernos de frente y no dejarlos pasar”.



Por último reafirmó su compromiso con lo que sería su rol en el Congreso: “Jamás voy a ir en contra de la propiedad privada, jamás iré contra la libertad, jamás voy a subir un impuesto, jamás voy a crear nuevos impuestos y voy a trabajar y hacer todo lo humanamente posible para bajar el gasto público y poder bajar los impuestos”.

“Cuestionaremos todos aquellos proyectos inmorales. Vamos a preguntarles a los chorros de la política quiénes son los hijos de puta que quieren seguir teniendo un Banco Central para rompernos el culo con el impuesto inflacionario y robarnos cinco puntos del PBI”, concluyó con un exabrupto el postulante libertario.

Al término de su cierre de campaña, en diálogo con Infobae, Javier Milei se mostró “muy satisfecho con la forma en la que la gente nos ha acompañado”: “Estamos convencidos que en este momento tan crucial y duro de la historia Argentina, estamos haciendo historia; estamos frente a un cambio de rumbo para terminar con esta decadencia, abrazando nuevamente las ideas de la libertad para que en 35 años seamos de nuevo la primera potencia mundial”.



Los candidatos de a La Libertad Avanza, optimistas de cara a las PASO del próximo domingo

Antes de Milei, habló quien lo secunda en la lista de precandidatos a diputados nacionales, Victoria Villarruel. “No tenemos que pedir permiso por cómo pensamos, no tenemos que sentir vergüenza por defender la vida, la libertad y la propiedad; representamos a los que trabajan y no pueden disfrutar de su esfuerzo, a los jóvenes que estudian y se quieren quedar en este país o quieren regresar, a los que se deslomaron toda la vida y solo reciben a cambio una jubilación miserable”, expresó la presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas.

Villarruel hizo referencia “a mis amigos españoles de Vox” (la extrema derecha española) para criticar a quienes acusan a los libertarios de “fachos”: “Si amás a tu país y te animás a decirlo, sos facho; si te quejás de cómo te ahorcan con los impuestos, no sos solidario y además sos facho; si no estás de acuerdo con el feminismo hembrista y la ideología de género, sos facho; si defendés tu casa, tu tierra, y le exigís al Gobierno que no la usurpen los mapuches o los delincuentes de turno, sos racista y facho”.



“Los progres nos impusieron la dictadura de lo políticamente correcto y nos miran desde su dudoso pedestal de superioridad moral mientras nos callan. Esto se tiene que terminar hoy, estamos defendiendo nuestra forma de vida, nuestra libertad de pensamiento y expresión, estamos para que la Argentina salga del barro de la corrupción y la impunidad”, determinó Villarruel.

También estuvieron como oradores los precandidatos a legisladores porteños, Ramiro Marra y Lucía Montenegro. “Ayer acá hubo un acto del Frente de Todos, ni un décimo de lo que hay acá y vinieron todos en micro. Acá venimos porque estamos convencidos, porque defendemos la libertad”, se diferenció el youtuber financiero del kirchnerismo y afirmó que se mete “en el barro de la política” porque “me tienen las pelotas llenas con regulaciones e impuestos, no entienden nada porque nunca laburaron”.



“Javier Milei es una persona, tiene valores, vino a la política porque nosotros lo necesitamos, no porque esté buscando algún carguito. Estamos ganando una batalla cultural que recién empieza y que el domingo que viene será fundamental. Cuando nos digan que estamos locos, contesten que los locos son ellos que siguen repitiendo las mismas cosas, somos gente racional y lógica”, enfatizó Marra.

Por su parte, Lucía Montenegro reafirmó que estas elecciones son “la pelea contra la mediocridad, la corrupción y la mentira”. “Es una pelea moral contra una casta política oscura, inepta e inmoral”, determinó.

El abogado Carlos Maslatón se encargó de conducir el evento y de presentar a cada uno de los oradores. Pidió compromiso a la militancia libertaria con la fiscalización el día de los comicios y detalló que cada 115-120 mil votos ingresa un diputado nacional y cada 50 mil un legislador porteño. Con estos cálculos apuestan a sacar 400 mil votos que les permitiría ingresar 8 diputados en la Ciudad y hasta 3 en el Congreso de la Nación.

Fuente: Infobae