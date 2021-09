Murió Jean Pierre Adams después de 39 años en coma: la trágica historia de una de las figuras del PSG

El defensa francés Jean-Pierre Adams, que entró en un coma profundo en 1982 por un error en la dosis de anestesia mientras se sometía a una intervención quirúrgica de rodilla, falleció este lunes a los 73 años en el Hospital Universitario de Nîmes (Francia), informó el diario francés L’Equipe.

Adams (Senegal, 1948), apodado como La Roca Negra, llegó en 1958 a Francia, donde doce años después comenzó su carrera como futbolista profesional. Militó tres años en el Olimpique de Nîmes (1970-73) y cuatro en el Niza (1973-77) antes de dar el gran salto de su carrera: el fichaje por el PSG, donde jugó 2 temporadas (1977-79).



En lo que se refiere a la selección francesa, además de acumular 22 internacionalidades entre 1972 y 1976, el defensor será recordado por su asociación con Maurius Trésor, con el que formó una pareja de centrales conocida como La Guardia Negra.



Su historia comienza en 1948 en Dakar (Senegal), pero cuando era un niño de solamente 10 años se mudó a Francia y pudo cumplir su sueño de convertirse en jugador de fútbol. Inició su carrera en el Nimes, luego jugó en el OGC Nice, y cuando cumplió 29 años fue fichado por el PSG. Todo marchaba muy bien, ya que también llegó a disputar 22 partidos con la selección de Francia.

Sin embargo, la vida de Jean-Pierre Adams dio un giro radical el 17 de marzo de 1982, cuando tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Édouard Herriot en Lyon por una rotura de ligamentos en la rodilla.

Una negligencia médica con la anestesia durante una operación lo dejó en coma. Su cuerpo no reaccionó bien a las dosis de anestesia inyectadas, sufrió un broncoespasmo, y su cerebro quedó privado de oxígeno.

Adams tenía 73 años y estaba por cumplir cuatro décadas en estado vegetativo. Por aquel entonces el tribunal le había dado una sentencia al anestesista de un mes de suspensión y una fuerte multa, pero el futbolista nunca despertó.



Su esposa, Bernadette Adams, seguía junto a él atendiendo sus necesidades y nunca perdió la esperanza de que un día su marido se despertara. Según informó The Sun en marzo, Jean-Pierre era incapaz de comunicarse, pero aún podía respirar, comer y toser sin ayuda de equipos médicos.

“La gente en Facebook dice que debería estar desenchufado... ¡Pero no está enchufado! No tengo el valor de dejar de darle agua y comida. Tiene una rutina normal. Se despierta a las 7, come... Puede estar en estado vegetativo, pero puede oír y sentarse en una silla de ruedas”, revelaba Bernadette al periódico inglés. La mujer se negaba a recurrir a la eutanasia y quería seguir apoyando a su esposo, con la ilusión de verlo algún día recuperado.

Su postura difiere mucho de la de su ex pareja de zaga Marius Tresor. Según informó Paris United, el ex jugador del Olympique de Marsella y Bordeaux no ha tenido el coraje de visitar a Jean-Pierre Adams. “Incluso si se despertara, no reconocería a nadie. Entonces, ¿vale la pena vivir así? Si me pasaba algo similar, le decía a mi esposa que no me dejara aquí”, opinó.

Fuente: Infobae