Tenso cierre de la campaña: Córdoba enfrenta a Macri y a Bullrich y Santa Fe tensiona a la coalición

Con primarias en casi todos los distritos y una pulseada por el liderazgo opositor para 2023, en Juntos por el Cambio la atención está puesta sobre los gestos de los referentes nacionales durante la última semana de campaña, especialmente en provincias como Córdoba, donde se abrió un inesperado enfrentamiento entre Mauricio Macri y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

De cara a las PASO del 12 de noviembre, Macri apoya a la lista que encabezan Mario Negri como precandidato a senador nacional y Gustavo Santos -el favorito del ex presidente en esa provincia- como postulante a diputado. En tanto, su ex ministra de Seguridad, respalda a la nómina que propone a Luis Juez para el Senado y a Rodrigo de Loredo para la Cámara baja.

Si bien no están peleados, la relación entre ambos dirigentes quedó sentida tras el cierre de listas en la Ciudad de Buenos Aires, donde Macri no pudo defender ante Horacio Rodríguez Larreta la pretensión de Bullrich de encabezar la nómina. Ahora, el cierre de campaña en Córdoba los ubica en veredas opuestas.

Macri y Bullrich podrían coincidir en una visita a la provincia esta semana, pero ello dejaría expuesto su desacuerdo. "Si Macri viene a Córdoba, viene Bullrich", sentenció un dirigente de la lista que lidera Juez, al ser consultado por iProfesional sobre un posible desembarco del ex mandatario para apoyar personalmente al binomio Negri-Santos.

"Habrá una campaña en espejo, es algo que no está estrictamente hablado pero que todos entienden que será así", explicó la misma fuente. En este sentido, precisó que todo dependerá de lo que finalmente decida hacer el ex presidente, quien hasta el momento no tiene en su agenda una fecha para ir a Córdoba, según indicaron en su entorno.

En el PRO de Córdoba -que se alineó mayoritariamente detrás de Juez- quedaron heridos luego de que Santos, ex ministro de Turismo y delegado de Macri para negociar con la poderosa UCR cordobesa, decidiera a último momento cerrar un acuerdo con Negri. Pero lo que terminó de descolocarlos fue el apoyo público del ex mandatario a la fórmula.

Los macristas afirman que el ex mandatario no quería a Negri en la lista de senadores y que "su candidato en principio era Juez", pero la maniobra de Santos lo llevó para esa trinchera. En rigor, el apoyo de Macri es para su ex ministro de Turismo, al que impulsa para la Gobernación en 2023.

La inclinación del ex presidente no corrió de su postura a Bullrich, que envió a algunos de sus dirigentes más allegados a Córdoba para apoyar a la fórmula Juez-De Loredo. El caso más notorio fue el de Florencia Arietto, que apuntó fuerte contra Negri al calificarlo como un "tibio" y dijo que "no" entendían "por qué Macri decidió apoyarlo".

Esto generó malestar en la coalición pero, a la vez, dejó en claro la decisión de Bullrich de jugar fuerte para Juez y De Loredo en caso de ser necesario. Ahora la ex ministra observa si el ex presidente desembarca o no en Córdoba para definir sus próximos pasos.

Del otro lado, en el campamento de Negri y Santos, afirman que una eventual visita del ex presidente "sumaría mucho", pero al mismo tiempo creen que no sería determinante porque, según las encuestas que manejan, ya le llevan unos 4 puntos de ventaja a la nómina de Juez.

"Si viene Macri, será un ratito el miércoles y solo si ven que se les complica", señalaron a iProfesional fuentes de ese espacio.

Allí se advierte también un matiz entre Negri y Santos: el precandidato a diputado desea la visita del ex presidente a Córdoba pero el aspirante al Senado no quiere que dar la imagen de que son "la lista de Macri" ni que una eventual victoria en las PASO se lea como una consecuencia directa de su presencia.

Sobre el tramo final de la campaña, la situación de Juntos por el Cambio en Córdoba generó nuevos cortocircuitos. En los últimos días, la lista de Juez hizo circular un flyer en el que se lo ve al precandidato a senador junto a Rodríguez Larreta.

La imagen es un montaje, pero según afirmaron fuentes de la coalición opositora, no tuvo la autorización del jefe de Gobierno porteño. Por esa razón, el tercer referente del PRO salió a desmarcarse del polo Juez-De Loredo.

"Yo no me involucro en la campaña de Córdoba y voy a apoyar después a la lista que surja de las PASO", afirmó Rodríguez Larreta el viernes, durante una recorrida por Necochea junto al precandidato a diputado por Buenos Aires Diego Santilli.

Se calienta la interna en Santa Fe

Como Córdoba, la provincia de Santa Fe presenta otro foco de conflicto, en este caso entre el PRO y las distintas líneas de la UCR, que va a las PASO con tres listas separadas para enfrentar a la que lidera Federico Angelini junto a Amalia Granata como precandidatos a senadores, y Luciano Laspina como primer precandidato a diputado.

Angelini, actual diputado nacional y vicepresidente del PRO a nivel nacional, tiene el respaldo público tanto de Macri como de Bullrich, pero la reciente visita del ex presidente a la provincia para levantarle la mano desató un inesperado cruce con Carolina Losada, precandidata a senadora de una de las listas de la UCR.

"Estimado ex presidente de la Nación (...) Me sorprende el aval que le está dando a la precandidatura de Federico Angelini (...) ¿Sabía usted que si Angelini asume como senador podría entregar su banca de diputado nacional al kirchnerismo?", disparó Losada.

De esta manera se refirió a la suplente de Angelini en Diputados, Cesira Arcando, dirigente del partido FE (fundado por el fallecido líder de la UATRE Gerónimo "Momo" Venegas) que formó parte de Juntos por el Cambio en 2019 pero este año se alió al gobernador Omar Perotti, del Frente de Todos.

La jugada de la precandidata radical molestó a la plana mayor del PRO y fue la propia Bullrich quien le salió al cruce: "Carolina Losada, sos bienvenida a Juntos por el Cambio, pero no te conviertas en lo que querés combatir; no mentir es nuestra premisa", afirmó la ex ministra a través de Twitter.

En este sentido, remarcó que "la Ley 27.412 de 2017, reemplaza género por género" y, por lo tanto, "si Angelini es elegido senador, su lugar como diputado lo ocupará un radical".

Por su parte, el senador nacional Martín Lousteau, que lleva adelante su propia lucha dentro de la UCR contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por la titularidad del partido, también juega en Santa Fe con un apoyo público a la lista que propone al radical Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad de la provincia.

Lousteau viajó días atrás a Santa Fe para acompañar a Pullaro en una actividad de campaña y aprovechó para criticar al resto de la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio, al afirmar que le "hubiese encantado ver un apoyo unánime de la dirigencia a Maximiliano Pullaro cuando tuvo que declarar en el juicio contra Los Monos".

Por último están los cortocircuitos en la provincia de Buenos Aires, donde la lista de Santilli y la que impulsa el radicalismo con Facundo Manes a la cabeza lograron bajar el tono de los cruces iniciales, pero no desactivaron del todo las tensiones.

En el entorno de Manes confirmaron a iProfesional que el neurocientífico no compartirá el búnker con Santilli en la noche del 12 de septiembre, sino que tendrá su propio centro de campaña en La Plata o Vicente López. El dirigente del PRO, en tanto, estará en Costa Salguero junto a Larreta y a la precandidata a diputada por la Ciudad, María Eugenia Vidal.

"Seguramente habrá una reunión informal con Diego el lunes, después de las PASO", señalaron a este medio. La decisión de Manes surgió del comando de la UCR que, envalentonada por su protagonismo en los comicios legislativos, está decidida a dejar bien marcado el objetivo de disputarle al PRO el liderazgo de la coalición para 2023.

Si bien las conversaciones para tener una foto conjunta el mismo domingo de las elecciones continúa, las fricciones entre ambos sectores continuarán al calor de la carrera por la candidatura presidencial, a la que se anotan todos: el PRO, con Bullrich y Rodríguez Larreta -sin descartar del todo a Macri- y la UCR, con Morales y el propio Facundo Manes.

