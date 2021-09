Mauricio Macri: “Alberto Fernández es un mentiroso serial”

En el tramo final rumbo a las PASO, Mauricio Macri dio una entrevista en la que criticó con dureza al Presidente: “Alberto Fernández ha destruido el valor de la palabra presidencial, es un mentiroso serial”.

En una nota en el programa “Una Vuelta Más” de TN, el ex presidente Macri, quien se mostró optimista de cara a los comicios del 12 de septiembre, dijo: “Lamentablemente, con el correr de los meses Alberto Fernández ha destruido el valor de la palabra presidencial”.

Y siguió: “Todos hemos concluido que tenemos a un mentiroso serial. Èl continúa con la vieja pelea del kirchnerismo con los datos. El kirchnerismo se pelea con la información científica e inventa relatos de la deuda y la herencia, que son mentira. Ojalá yo hubiese tenido la herencia en 2015 que él tuvo”.

En este sentido, el ex mandatario nacional deseó haber tenido al comienzo de su gestión “la misma herencia que tuvo” Alberto Fernández pero aseguró que cuando llegó al Gobierno encontró “un Banco Central con reservas negativas porque se habían gastado hasta las reservas de los depósitos en dólares de la gente, para mantener una apariencia económica”.

“Estábamos en default, porque le debíamos plata a Paraguay, por Yaciretá; a Bolivia, por el gas; a las provincias, por las cajas jubilatorias, y estábamos sin energía. Eso sí que era bravo. Nosotros en el 2019 dejamos casi a un equilibrio fiscal, no un agujero como el que dejó Cristina, un país que ya no estaba en default y energía”, consideró.

Al hablar sobre la actual administración del Frente de Todos, Macri opinó que Alberto Fernández “logró que la gente depositara una esperanza, una ilusión, pero ya la destruyó, porque se rompió la confianza y, cuando eso pasa, es muy difícil reconstruirla”.

En cuanto a un posible acuerdo pos electoral, señaló que “no existe” porque se propone “de manera, informal, como manotazo de ahogado y sin discutir sobre los valores, sin la Constitución sobre la mesa”.

“¿Cómo nosotros podemos ir a acordar algo con el kirchnerismo, que quiere someter a la Justicia, a la libertad de expresión, que realmente nos quiere aislar del mundo, que tiene como modelos a Nicaragua y a Venezuela? ¿Cómo empezás?”, explicó.

Al hablar sobre los precandidatos de otras fuerzas, como Javier Milei, de La Libertad Avanza, Macri aseguró que “comparte algunas ideas” y se definió como “un liberal” porque siempre ha “creído en que el eje de todo pasa por la libertad”.

Asimismo, sostuvo que “hoy estamos mucho peor que hace dos años” y volvió a responder a las críticas que recibió por parte del oficialismo por la deuda que se tomó durante su gestión: ”Todo es mentira. Si una mira por año, en promedio, Cristina aumentó la deuda en 17 mil millones de dólares por año, nosotros lo hicimos en 12 mil millones”, argumento.

“Lo peor es que ahora la aumentaron en 34 mil millones en un solo año, y dicen que no es así porque, en realidad, es en pesos. Los pesos son ajustados por cláusulas, son deudas carísimas, y las Leliq se cuadruplicaron y está generando 14 mil millones de dólares de intereses por año. ¿Cuánto genera el préstamo del Fondo (Monetario Internacional) del que tanto hablan ellos? 1.400, o sea, diez veces menos de intereses pagamos por la deuda con el Fondo que por la bola que han hecho con las Leliq”, agregó.

Al respecto, defendió el rol del FMI al señalar que “es una institución, no es un banco que lucra haciendo préstamos” y “ayuda a los países”, por lo que “son los presidentes de las naciones más importantes del mundo los que se reúnen y deciden” los préstamos.

“En ese momento, como creían en el rumbo que llevaba la Argentina y confiaban en que íbamos a salir adelante, a crecer y a poder devolver el dinero, nos dieron esa plata para reemplazar a los bancos tradicionales que, ante el miedo de que volviera el kirchnerismo, se querían ir”, sostuvo.

Además, aseguró que el crédito que recibió el país por parte del FMI “no se fugó” porque fue utilizado para “pagar una a una las deudas que iban venciendo, muchas de las cuales eran de mucho antes” de la gestión de Cambiemos”.

“Esta es la realidad. Todo lo demás es una ficción que, por suerte, la gente empezó a ver. Tomaron tanta deuda y pusieron como excusa la pandemia, pero la causa no es la pandemia, fue la cuarentena eterna que destruyó a la economía”, criticó.

También habló nuevamente de sus declaraciones respecto de que los miembros del actual Gobierno “o cambian o se van a ir”, lo que generó fuerte repercusión en el oficialismo, que lo acusó de golpista: “Era obvio que estaba hablando de que se van a tener que ir porque la gente no los va a volver a votar, no de otra manera. Más allá de eso, no tienen autoridad moral para hablar, desde el día uno de mi gestión intentaron de todas maneras afectar la gobernabilidad, empezando por que la ex presidenta no quiso entregarme los atributos. Ellos se creen los dueños de la realidad y del poder”, comentó.

Por último, de cara a las elecciones del domingo próximo, el ex presidente remarcó la importancia de “ir a votar y a fiscalizar” y confió en que “el día lunes nos vamos a sorprender” porque van a ser “muchos los argentinos que digan basta a la mentira, a los atropellos y a la destrucción de los valores”.

“Yo dejé 18 años de mi vida en la política, fundí a mi familia, porque el kirchnerismo ha sido implacable y Néstor Kirchner se dedicó a atacar a mi familia desde el día uno. En el Correo se fundieron, pudieron cientos de millones de dólares y los perdieron, los echaron de la construcción de los aviones y de cada lugar del que pudieron. Todo eso lo hice y no me arrepiento porque creo en el país”, cerró.

Con información de www.infobae.com