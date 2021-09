Qué dijo Larreta sobre el reclamo de López Murphy para cambiar el reglamento interno de Juntos por el Cambio

A menos de una semana de las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que Juntos por el Cambio va “a tratar con la mejor buena voluntad” de llegar a un acuerdo con Ricardo López Murphy sobre el lugar que ocupará en la lista del espacio que competirá en los comicios generales de noviembre.

El referente de la oposición respondió de esta manera a los reclamos del economista liberal, quien había propuesto una adenda al reglamento interno de la coalición para que la aplicación de la Ley de Paridad de Género, que obliga a intercalar hombres y mujeres en la nómina, no provoque que su nombre quede demasiado abajo en la boleta.



Según el precandidato a diputado nacional de Republicanos Unidos, que en la Ciudad de Buenos Aires competirá en la interna de la alianza contra la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal (Juntos Podemos Más) y el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein (Adelante Ciudad), “si ese reglamento trastoca la voluntad de la ciudadanía, no es viable políticamente”.

Al respecto, Rodríguez Larreta recordó que “cuando se hizo la coalición, hubo un acuerdo sobre cómo se van a conformar las listas, el cual firmaron todos los partidos” que forman parte de Juntos por el Cambio, “incluido el de López Murphy”.

No obstante, el jefe de Gobierno porteño reconoció que “es cierto que hay que combinar varias cosas” y que “el sistema D’Hondt de repartición sumado al cupo femenino, que obviamente hay que respetar, puede hacer que se dé la particular situación de que, aún siendo el primero de su lista, quede mucho más abajo” en el armado final de cara a los comicios generales.

“Nosotros vamos a tratar con la mejor buena voluntad, porque, repito, no es una decisión de uno, es lo que firmamos todos, de ver cómo podemos compatibilizar el respeto al sistema de repartos con la voluntad de la gente”, agregó.

En este sentido, el mandatario de la Ciudad aceptó que “siendo él quien encabeza” la nómina de precandidatos por Republicanos Unidos, “lo razonable es que, si llega a (superar) el piso (de las PASO), el primero de su espacio” en la boleta final de Juntos por el Cambio, “sea él”.

“Igual, insisto, no es un reclamo que nos hace a nosotros, es un reclamo a algo que él firmó también. Más allá de que, para mí, la mejor candidata en la Ciudad es Vidal, invitamos a López Murphy a que participe porque la amplitud en nuestro espacio está bueno”, agregó.

Críticas a Alberto Fernández

Por otra parte, Rodríguez Larreta volvió a cuestionar al presidente Alberto Fernández por haberle quitado parte de la coparticipación a la Ciudad y haber querido cerrar las escuelas en ese distrito en un momento de la cuarentena, y consideró que el mandatario nacional “de un tiempo a esta parte, fue perdiendo esa costumbre” de consenso que mostraba al comienzo de la pandemia.

“Es cierto que cuando pasan esas cosas después de uno haber mostrado mucha predisposición al diálogo, es difícil reconstruir la confianza, pero me parece que fue parte de una tendencia del Presidente de dejar atrás esta cosa de gobernar todos juntos, de dejar las peleas, como empezó diciendo en un principio. Hoy, cada vez que agarra el micrófono cuestiona a la oposición, a los medios. Uno puede tener diferencias, pero no puede ser que cada vez que hable le eche la culpa a otro”, cuestionó

Para el jefe de Gobierno porteño, “todo indica” que esta actitud de Alberto Fernández tiene que ver con su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner, aunque aclaró que esta opinión es “mirándolo de afuera” porque no conoce personalmente a la titular del Senado.

“Todo indica que, viendo cómo funcionan, ella tiene una injerencia enorme y pareciera ser que esa injerencia va a ser cada vez mayor. Además, ella participa de este discurso de buscar culpables, de grieta. Yo pienso exactamente lo contrario”, argumentó.

Fuente: Infobae