Wanda Nara besó a su hija Isabella en la boca y despertó un fuerte debate

Otra vez Wanda Nara está en el centro de la polémica. Siempre activa en las redes sociales, la mediática subió una historia a su cuenta de Instagram en donde la siguen millones de usuarios, que desató el escándalo en las redes sociales: en la imagen está dándole un beso en la boca a su hija Isabella y los internautas estallaron al respecto.

Isabella es la hija mayor de Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi, del París Saint Germain de Francia. Tiene cuatro años. Ambos son padres de Francesca. La mediática también tiene tres hijos de su relación anterior con el jugador Maxi López: Valentino, Benedicto y Constantino.

Wanda Nara tiene más de ocho millones de seguidores en Instagram. En la imagen que publicó se puede ver cómo abraza a su hija y además le da un beso en la boca, algo que no está recomendado por profesionales. Ni bien vieron esto los seguidores la criticaron por su acción, algo que también experimentó en las últimas semanas Sabrina Garciarena con una foto besando a su hijo Beltrán en la boca.





Esta polémica acción se le une a las compartidas por Diego Maradona Jr. y Sabrina Garciarena quienes compartieron respectivas fotografías besando a sus hijos y estuvieron en el ojo de la tormenta, al igual que Nara.

Por su parte, el hijo del Diez compartió un video en las redes sociales en el que se muestra dándole un beso en la boca a su niño Diego Matías. Por esta acción, Diego Jr. fue acusado de ser una “persona desagradable” y al leer eso, el hijo reconocido de Diego Armando Maradona se descargó:

“La verdad estoy acá para contestarles a estos idiotas que me están escribiendo. ¿Mi culpa es darle un beso a mi hijo? Se lo voy a dar siempre. Porque yo lo amo. No son problemas de ustedes. La verdad es un asco lo que me están escribiendo. Les quiero decir que tengo todos los mensajes grabados y guardados. Los enfermos son ustedes”.