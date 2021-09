Arden las PASO: desde el frente de Javier Milei salieron al cruce y respondieron al spot de la izquierda

El economista y precandidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por Libertad Avanza, Javier Milei, realizó el domingo un cierre de campaña para las PASO 2021 en Parque Lezama, tras ello la segunda en la lista Victoria Villarruel dio una entrevista a A24 donde habló sobre el spot de de Manuela Castañeira. La precandidata a diputada por el Nuevo Más subió un video en contra de los liberales.

“Contra los libertarados (sic) que defienden a los milicos y son unos fracasados”, expresa el mensaje que se difundió ayer en las redes. Ante ello, Villarruel le respondió: “Yo no considero que alguien por su elección política sea un tarado, puedo estar de acuerdo o no”. Además apuntó contra sus propuestas, ya que sostiene que irán “contra la precarización pidiendo $100.000 de salario mínimo”.

En ese punto, la referente del liberalismo señaló: “¿Quién va a pagar los 100 mil pesos que pretenden de sueldo?, ¿no sé de dónde van a salir? Va a salir de los que trabajamos y cobramos una jubilación miserable”. Del mismo modo, apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y su nuevo discurso liberal. “De pronto todo el mundo es liberal. Ellos dijeron que era un gobierno socialista”, apuntó.

“Es simplemente la situación, en lo cultural fue socialista. Defendieron y sostuvieron el aborto, la ideología de género”, completó Villarruel. También le respuesta a la exgobernadora bonaerense y precandidata a diputada en la Ciudad, María Eugenia Vidal. “Los votos que Milei le va a sacar a Vidal son los de aquellos que quieren que las cosas realmente cambien”, expresó.

Por último, sostuvo que no cree que el gobierno de Macri haya sido muy liberal porque ellos mismos lo definieron como un “socialismo”. “El nivel de expectativa que tenés en esa juventud no lo veo en décadas, no lo tuve yo. A mí me tocó el kirchnerismo, los mejores años de nuestras vidas se fueron con gobierno muy difíciles. Ha sido muy difícil vivir y pensar distinto”, concluyó sobre la juventud.

Con información de www.elintransigente.com