Alberto Fernández afirmó que "está en la esencia" de Macri "no valorar la democracia ni la institucionalidad"

El presidente Alberto Fernández consideró que "está en la esencia" del ex mandatario y referente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, "esa lógica de no valorar la democracia ni la institucionalidad".

En declaraciones formuladas a El Destape Radio, Fernández se refirió de esa manera a su antecesor cuando fue consultado sobre las recientes declaraciones en las que planteó que, si el Frente de Todos no obtiene un buen resultado en las PASO del próximo domingo, "cambia o se tienen que ir", y sobre el envío de material represivo durante la gestión de Cambiemos a Bolivia, cuando se producía el golpe de Estado contra Evo Morales.

Además, el jefe de Estado aseguró que hay "dos miradas absolutamente distintas del país" diferencian al Frente de Todos de la coalición opositora Juntos por el Cambio, y recordó que durante el macrismo "dijeron que la educación pública era un lugar en el que uno caía, desgraciadamente", y que "abrieron la importación de un modo enloquecido" y se "arruinaron muchas industrias".

El jefe de Estado es "optimista" en cuanto a los resultados que logrará en las urnas el Frente de Todos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se celebrarán el próximo domingo, y expresó su convicción de que "la gente va a valorar que hay un Gobierno que se preocupa por ellos", en contraposición con una gestión, en referencia al macrismo, "que con total displicencia endeudó a la Argentina como la endeudó".

"Tengo la íntima seguridad que pusimos todo nuestro esfuerzo para que el cuidado de la gente, y cómo cuidamos a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo dan en la Argentina, con el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción)", subrayó esta mañana el mandatario.

Mauricio Macri: "El kirchnerismo inventa relatos"

El ex presidente Mauricio Macri criticó al actual Gobierno y aseguró que "el kirchnerismo inventa relatos", en respuesta a las críticas lanzadas por Alberto Fernández, quien lo acusó de generar una crisis económica y social durante su gestión.

"Alberto Fernández es un mentiroso serial", señaló Macri en declaraciones al canal TN. "Se ha devaluado el valor de la palabra presidencial", agregó.

El dirigente del PRO se refirió en este punto a un intercambio que tuvo, en público y por separado, con el Presidente. Cuando le preguntaron qué le diría a Fernández si lo tuviera enfrente, contestó: "Se lo dije hace meses y se enojó y me insultó: que no hable tanto, que no devalúe la palabra. Para la gente sos como el padre. Él logró que la gente deposite una esperanza. Él la destruyó", aseguró.

Macri también denunció que la herencia que recibió fue peor que la que dejó. "Cualquier persona que mire los números lo va a ver. Lo peor es tener todos los precios desequilibrados. Cuando nosotros llegamos la energía valía menos del 10% del valor real. Cuando nos fuimos, que eso generó todo un proceso de inflación que no supimos controlar, las tarifas estaban en el 75% del punto real. Todo se ha vuelto a desequilibrar", aseguró.

"Le dimos casi un equilibrio fiscal, no un agujero como nos dejó Cristina", completó Macri.

"El desastre económico que se ha generado en un año y medio. Olvidémonos de la herencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy estamos mucho peor que hace dos años", indicó el expresidente.

Asimismo, también le respondió a quienes lo acusaron de golpista por la frase "o cambian o se van". "Era claro que estaba hablando de la alternancia democrática", aclaró.

No obstante, insistió en el estado de cosas que encontró al llegar a Balcarce 50 y manifestó que "el kirchnerismo nunca se fue. Seguía controlando todo".

Macri dejó de manifiesto que el espacio "tenía el poder porque seguía controlando las dos cámaras, los gobernadores, los intendentes, los gremios, y las organizaciones".

"Nosotros estábamos cómo, digo yo, en una fiesta donde Cristina manejaba el disk jockey y el catering, y yo tenía que tratar de que la fiesta termine", agregó.

Acusó al actual oficialismo de perseguirlo y de haber fundido a las empresas del Grupo de su familia. "Nos fundieron. Miren lo que hicieron con el Correo", indicó.

"Néstor Kirchner se dedicó a atacar a mi familia desde el día 1. En el correo se fundieron, pusieron cientos de millones de dólares y lo perdieron. Los echaron de la construcción, de los aviones. De cada lugar donde pudieron lo expulsaron a mi padre, y después a mis hermanos; que siguen ahora en combate Zannini y compañía quebrando jueces para seguir persiguiendo a mi familia", aseguró.

Avisó que un segundo tiempo funcionará mejor que un primero, también haciendo alusión al nombre del libro que presentó hace poco: "La gente apoyó más el cambio que el círculo rojo", indicó.

Asimismo, compartió sus "preocupaciones" en el corto plazo. "Que vayamos a votar, que vayamos a fiscalizar. Y que los jóvenes no nos abandonen, que paremos esta fuga, este éxodo que nunca existió en la Argentina", apuntó, y volvió a cuestionar al Frente de Todos: "Han destruido la esperanza".

Con información de www.iprofesional.com