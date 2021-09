Pampita estará ausente en Showmatch hasta el viernes: “Es por Blanquita”

Desde su cuenta oficial de Twitter, Ángel de Brito explicó a sus seguidores las razones por las que Pampita no se presentará en La Academia durante toda la semana. “Para todos los que me preguntan: Pampita no estará hoy ni mañana, porque es el aniversario de Blanquita. Vuelve el viernes”, escribió De Brito.

Fue el año 2012, cuando trágicamente Blanca Vicuña murió internada a los 6 años luego de sufrir los efectos de una bacteria que le provocó una septicemia. Sin embargo, la modelo y el actor chileno Benjamín Vicuña nunca dejarán de recordarla, además de dedicarle sus pensamientos varias veces en el día, aunque hayan podido retomar sus vidas con el paso del tiempo. El embarazo de Pampita y la llegada de Ana al mundo le significó una gran felicidad, pero Blanquita siempre será la chiquita que vivirá en sus recuerdos más emocionantes.

Así, cuando la nena habría cumplido sus quince años, la modelo anunció el homenaje que planearon para recordarla a partir de la inauguración de una plaza que llevará su nombre. “Quería que fuese algo lúdico, tangible y duradero”, explicó ella, tiempo atrás. Luego de que una amiga suya estuviera haciendo trámites en la municipalidad, la rubia se enteró de que el espacio iría dirigido a unas monjas chilenas. “Eso nos impactó porque tanto Luciana como yo vivimos diez años en Chile y tenemos hijos chilenos”, empezó contando Pampita.

Después de haber ido a conocer el Hogar Santa Marta, explicó que se sintió fascinada ya que alimentaban a trescientas familias, además de que contaban con su propio centro de salud con voluntarios. “Entonces, empezamos a ver cómo juntábamos la plata y ahí Matilde dijo que conocía a alguien que podía donar un gran juego. Todo fue simple, se fue engranando solo. Empezó a marchar hasta que el lunes 10 se hizo posible”, explicó, en diálogo con otros medios.