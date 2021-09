El incómodo encuentro entre Nicole Neumann, su novio y la ex pareja de él: “Los tres se ignoraron”

A casi mas de tres meses de relación, Nicole Neumann y José Manuel Urcera, volvieron a tener un inesperado y tenso cruce en la nieve, con la ex pareja del piloto de carreras. Marcela Baños, fue la encargada de dar detalles al respecto en Intrusos.

Recordemos que la modelo, confirmó su romance con Urcera y durante varias semanas tuvieron la atención de todos lo medios. Pero no fue solo por eso, Nicole había protagonizado una situación con Micaela. Según se contó en el programa de América TV, los enamorados habían ido al mercado, cuando apareció la ex del piloto y los insultó a los dos. Marcela Baños, una de las panelistas más picantes reveló que la chica seguía enamorada de José.

Pero hoy unos meses después del escándalo, Baños afirmó que el fin de semana pasado, Nicole Neumann y José Manuel coincidieron en un punto turístico en Neuquén con Álvarez, donde “los tres se ignoraron”.



“Se cruzaron todos allá. Se cruzaron los tres, pero se ignoraron todos. Estaban caminando en la nieve y se cruzaron… La familia de él sabía que ella estaba ahí. No sé si tienen diálogo. Un ‘hola’, y nada más”, comenzó relatando la panelista.

Siguiendo con su relato, Baños agregó: “Lo que me dice Micaela es: ‘Nosotros nos vamos a cruzar muchísimas veces porque estamos haciendo todos los mismos circuitos que hacíamos cuando estábamos juntos. Aparte, él es de Neuquén, yo soy de Neuquén. Cuando venga con Nicole, nos vamos a cruzar’”.

Para finalizar contó que le preguntó a la ex pareja del novio de Nicole Neumann, si se habían saludado y como respuesta Micaela le contestó: “nada, cero”. Como todos sabemos, estos escándalos son algo totalmente normal en la vida de la modelo, quien no duda en defenderse y contar su verdad en todos los medios televisivos.