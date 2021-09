El drama familiar del futbolista Miguel Ángel Torrén: le mataron a tres hermanos en Rosario

El pasado 25 de agosto, en circunstancias poco claras, dos hombres que se trasladaban en una moto atacaron a balazos a un hombre de 43 años en la ciudad de Rosario. Estuvo 12 días internado y finalmente falleció este lunes. Se trataba de Luis Torrén, hermano del futbolista de Argentinos Juniors Miguel Ángel Torrén.

El drama familiar que vive el deportista comenzó hace diez años y tiene un denominador común: sus tres hermanos fueron asesinados.

El primero de los hechos ocurrió un 24 de abril de 2010. Walter Torrén, de 32 años, murió a causa de un disparo en una cancha de fútbol barrial en Rosario. La víctima se trenzó a golpes con una persona y un tercero llegó a la escena y lo mató con su arma. El futbolista tuvo que volver de urgencia desde Paraguay, donde vestía la camiseta de Cerro Porteño.

orrén hizo las inferiores en Newell’s, donde jugó entre 2005 y 2008. Luego estuvo a préstamo en el club paraguayo y en 2010 finalmente pasó a Argentinos Juniors, donde ya lleva 11 años continuados. Un ciclo extenso que parece no tener final debido a la identificación que siente con el Bicho de La Paternal.



En mayo de 2020 su hermano Gabriel Francisco Torrén, de 36 años, apareció muerto a golpes en Rosario, más precisamente en la calle Rolla al 4000. A solo tres cuadras de donde Luis sería baleado el 25 de agosto de este 2021. Una de las ciudades más sangrientas de Argentina y un entramado misterioso se cobró la vida de tres familiares.

El mensaje del futbolista tras conocer esta última pérdida

“Te nos fuiste nomás, hermano. Peleaste hasta donde pudiste como un guerrero que eras. Ahora te toca descansar y seguro allá arriba te vas a encontrar con mamá, papá y tus otros dos hermanos, y van a volver a estar juntos ahí con Dios. Nosotros acá en la Tierra te vamos a extrañar muchísimo. Te vamos a recordar siempre. Descansá y guíanos desde arriba. Siento un dolor inmenso con tu pérdida, pero voy a seguir jugando a la pelota como vos me decías. Ahora me tenés que mandar fuerza vos a mí para seguir adelante y no aflojar. Te voy a recordar y a extrañar hasta el último día de mi vida”, escribió Torrén.



El futbolista del Bicho fue notificado de la muerte de su hermano después del partido que en la noche del lunes jugaron Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors.