La contundente respuesta de Maxi López tras las filosas declaraciones de Wanda Nara en su contra

A más de 8 años de su escandalosa separación, la compleja relación entre Maxi López y Wanda Nara aún sigue dando de qué hablar. El ex futbolista y la modelo tienen en común tres hijos, un lazo que, quieran o no, los va a unir a ambos para toda la vida.

Desde su ruptura y luego de que Wanda se casara con Mauro Icardi, ex amigo de López, muchos han sido los filosos ida y vuelta entre la ex pareja. Precisamente, días atrás fue la guapa rubia la que volvió a echar un poco de fuego entre los dos con una munición de declaraciones.

En una entrevista la popular argentina no tuvo lío en hablar sin filtros de Maxi López. Cuando le consultaron a Wanda Nara sobre su relación con su ex marido, ella no dudó en responder a pura honestidad. “Lo dejé todo por él y no me merecía una traición”.



En diálogo con la prensa europea, la empresaria también se refirió al vínculo que tienen sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, con Maxi López. “Es falso que el padre de los nenes no los ve, los ve cuando puede venir a verlos a París. También, estuvieron juntos en Italia”, añadió.

Entre tanto, tras las filosas declaraciones de Wanda, Maxi no se quedó atrás. Aunque no emitió palabras al respecto, sí reaccionó en las redes sociales con una contundente respuesta a su mujer, haciendo eco de la buena relación que él tiene con sus hijos.

En su cuenta oficial de Instagram el ex jugador publicó varias postales, tanto en su perfil como entre sus historias, donde se le ve compartiendo íntimos momentos con sus tres hijos, como preparar la cena, en restaurantes o acompañándolos a a todos al colegio.

En una de las imágenes, donde se le ve cocinando con su hijo mayor, Maxi López escribió lo que muchos supusieron un palito para su ex. “Escuchando los consejos de Valentino para preparar pasta”, comentó.