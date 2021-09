Quieren trasladar el cuerpo de Diego Maradona y hacer un mausoleo

En "Los Ángeles a la Mañana" su conductor Ángel de Brito dio una informaicón exclusiva que tiene que ver con Diego Armando Maradona. Informó que una empresa privada quiere trasladar el cuerpo del astro del cementerio donde descasan sus restos y ubicarlos en la zona de Aeroparque para allí levantar un mausoleo para que sus fanáticos lo puedan visitar.

"Hay un proyecto para que la gente pueda ir a verlo y tienen que estar de acuerdo los familiares, lo tiene que aprobar la Legislatura y la fiscalía de San Isidro para que lleven el cuerpo. Es un proyecto de una empresa privada", comenzó diciendo.

"Los herederos dicen todos que saben del proyecto que están al tanto de todo. Hablé con Dalma Maradona y me dice que ni ella ni Gianinna va a apañar un proyecto turístico donde haya que pagar entrada para entrar a verlo y que no van a sacar plata de eso que si es gratuito no tienen problemas", siguió.

Además también hablo con Diego Sinagra y Verónica Ojeda quien manifestó: "La empresa se reunió con todos y por nuestra parte si todos los hijos están de acuerdo Dieguito Fernando estará de acuerdo tambiém". ¿Se podrá llevar a cabo?

Fuerte mensaje de Gianinna Maradona por su padre: "Perdoname por no matarlos a todos"

Tras el fallo de la justicia que rechazó la denuncia que Gianinna y Dalma Maradona le iniciaron a Matías Morla por la explotación de las marcas del Diez, la más chica de las hijias de Diego Maradona y Claudia Villafañe se despachó con todo contra el abogado y su círculo y compartió un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram en donde también recordó a su padre.

"Necesito abrazarte así. Tener esa cara de felicidad plena. Mi hijo, mamá, Dal y vos. Todos juntos. Nada ni nadie me va a devolver esa sonrisa. Juro por esa felicidad que voy hacer justicia por no tenerte más acá conmigo, por haberme robado la posibilidad de abrazarte, de tenerte así, de que veas crecer a tus nietos, de verte disfrutar". comenzó a escribir junto a una foto retro con su padre.

"Mi amor está intacto, aunque lo hayan querido ensuciar. El amor verdadero no se mancha. Sos lo que hacés y vos me agarraste de la mano cada día, cada segundo de tus últimos días internado, de los últimos perteneciendo a este plano. Perdóname por no haberlos matado antes de que ellos te maten a vos. Será justicia. Te lo juro".

Fuente: caras.perfil