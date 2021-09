Perotti cada vez más cerca de CFK, pero sin dejar de ser principalmente perottista

Los precandidatos a senadores y diputados nacionales de la lista “Celeste y Blanca” cerraron este miércoles la campaña electoral con un acto realizado en el camping de ATSA, en la localidad de Sauce Viejo. El gobierno nacional jugó a fondo en la interna del PJ santafesino y manifestó su apoyo incondicional a los precandidatos de la lista que apadrina el gobernador Omar Perotti.



En formato mixto, participaron en forma presencial el primer precandidato a diputado nacional Roberto Mirabella y la segunda precandidata de la lista de senadores, María de los Ángeles Sacnun. Además, se sumaron a través de un sistema de videoconferencia el gobernador Omar Perotti y el actual senador provincial Marcelo Lewandowski, cabeza de lista en la categoría de senadores nacionales.

La frutilla del postre fue el video que envió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en apoyo a los postulantes santafesinos del oficialismo, que este domingo enfrentarán a la lista “La Santa Fe que queremos” en la interna del Frente de Todos. La senadora Sacnun valoró, en diálogo con AIRE, el apoyo de la vicepresidenta: "Confío en lo que dijo Cristina: No volvamos hacia atrás, como el cangrejo. Miremos adelante. Y la mejor forma es apoyar la gestión del gobernador, de Alberto y de Cristina".

Pero además el cierre de campaña estuvo marcado por la participación de otros funcionarios nacionales, a través de mensajes grabados, como el Ministro del Interior, Wado de Pedro, el Ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al momento de encabezar su alocución, el candidato a diputado nacional Roberto Mirabella agradeció las muestras de cariño y cercanía ante la perdida familiar. "Los valores más importantes que tenemos los aprendemos en la familia, en la escuela, con los amigos. Tienen que ver con el compañerismo, la solidaridad, que además nos queda para toda la vida".



"Cuando terminamos de conformar esta lista, muchos de estos valores estuvieron presentes. Los que abrazamos el peronismo, estos son los valores más presentes y fuertes que ha constituido el peronismo a lo largo de su historia. Nosotros hemos dejado intereses y cuestiones personales para poder conformar una lista, todos juntos, donde pongamos los intereses de Santa Fe por encima de cualquier situación personal", agregó en referencia a la lista rival que lidera Agustín Rossi.

Mirabella también aludió al contexto sanitario en que se realizarán las primarias de este domingo: "Estamos convencidos que además podemos alcanzar objetivos de manera colectiva que individualmente nunca vamos a alcanzar, transformar de la manera que llevamos adelante el Gobierno de Santa Fe apostando por la inversión pública, por el arraigo, apostando por tener claro que ha pesar de la pandemia y de todo estamos pensando en un provincia donde se piense el desarrollo para los próximos cinco a diez años. El lanzamiento del programa Carnes Santafesinas 2030 es un ejemplo".

"Es clave e importante el momento que estamos atravesando, hay un punto de inflexión en consolidar un modelo de gestión y político. Perón decía que la historia es una serie pintada de hechos decisivos, yo creo que estamos viviendo hechos decisivos en la provincia. Estamos pagando consecuencias muy jodidas por haber abierto la puerta al delito y al narcotráfico", agregó el candidato oficialista.

También hubo un repaso de las acciones tomadas por el gobierno de Perotti: "Hoy con las decisiones que se tomaron en estos 20 meses de tener otra política publica de seguridad y no acordar con el delito y tener el control de las fuerzas policiales, atravesamos momentos decisivos que nos quieren hacer temblar. Pero no lo van a lograr, acá está la fuerza del peronismo, los dirigentes que representan a los trabajadores, los intendentes y los presidentes comunales, los concejales. Esta es la fuerza territorial que tiene el peronismo y lo va a poner en juego este domingo. Santa Fe tiene que volver a ser un gran faro de las provincias argentinas, un gran faro productivo, donde late el empleo, la producción y la industria nacional".

"Todo lo que estamos haciendo a pesar de la pandemia, con más de dos millones de personas vacunadas, más de un millón y medio con dos dosis. Es titánico, recorriendo los pueblos de la provincia veo en cada lugar que estamos apuntalando el sistema de salud", acotó Mirabella.

En otro tramo de su discurso, Mirabella comentó: "Me encuentro que los comerciantes pudieron tener la ventana levantada por la Billetera Santa Fe. Ya son 200 mil personas los beneficiarios del Boleto Educativo Gratuito. Este mes los empleados públicos activos y pasivos, cobraron del 1 al 6, todo esto se pudo hacer porque además Perotti y su equipo, pudo poner las cuentas en orden, administrar bien, hubo gobiernos con más plata y no tuvo pandemia y no se hizo tanto como se hizo ahora. El gobernador sabe administrar de manera correcta y ordenada los recursos públicos".

"Desdramatizar" las internas

Por su parte, María de los Ángeles Sacnun dijo: "No somos solo los que estamos aquí adentro, hay una cantidad importante de militantes que están afuera acompañando este cierre de campaña donde la lista conformada con el apoyo, la tarea, y el empeño del gobernador Omar Perotti".

"Creo que todos los que estamos hoy acá somos los que abrazamos la política, porque la política representa convicciones, representa estar del lado del que sufre, para mejorar nuestro pueblo y la calidad de vida del pueblo y de la ciudad", continuó Sacnun.

"Todos hemos participado en cooperativas en cooperadores escolares, todas y todos soñamos con una Santa Fe con empleo, una Santa Fe con igualdad de oportunidades para todos y para todas, recién Roberto hablaba de la agricultura, pensaba que la provincia de Santa Fe tiene su primera colonia agrícola: Esperanza, esa es la palabra que motoriza las convicciones, esperanza".



"Esa misma esperanza con la que esos primeros agricultores que se asentaron en esta tierra productiva y sembraron tantas ambiciones de ascensos sociales y desarrollo, para ellos y sus hijos. Esa también es nuestra identidad, una identidad productiva, una identidad arraigada con el trabajo de la tierra, arraigada con la industria, con la educación pública, con la defensa de los derechos humanos, de la producción, del empleo, con el movimiento obrero organizado, con nuestras mujeres también", continuó la actual senadora nacional que va en busca de su segundo mandato.

"Se ha hecho un enorme esfuerzo junto a este equipo de trabajo y nuestro gobierno, al gobierno nacional, al gobierno de Alberto y de Cristina. Un gobierno que, ni bien asumió, lo hizo con una situación de emergencia integral, no me canso de decirlo, en el Parlamento de la Nación. Votamos con nuestros compañeros, la emergencia integral en la República Argentina, además de un nivel de endeudamiento como no se había visto, en tan solo cuatro años. Recuperamos la sostenibilidad de deuda y dimos un camino a la República Argentina, acompañando desde el Congreso de la Nación en cada decisión que tomaba el gobierno nacional, así fuimos como afrontamos la pandemia, no solo desde lo sanitario sino también desde la activada productiva. Esta provincia se constituye en el motor de la recuperación de la República Argentina", cerró la actual senadora.

Tras el acto, en diálogo con el móvil de AIRE, Sacnun pidió "desdramatizar las Paso". Y propuso "un debate franco" en materia política. "Aspirábamos a conseguir una lista de unidad. Los santafesinos a definir el lugar que cada uno ocupara en el marco de la campaña electoral que se iniciará el 13. Confío en el pueblo santafesino. Confío en lo que dijo Cristina: No volvamos hacia atrás, como el cangrejo. Miremos adelante. Y la mejor forma es apoyar la gestión del gobernador, de Alberto y de Cristina. Queremos un modelo de inclusión para la provincia".

A su turno el precandidato a senador nacional Marcelo Lewandowski , quien se sumó al cierre de forma virtual, hizo una clara alusión a los hechos violentos que se dieron en las últimas horas en Rosario. "Es un momento difícil el que estamos viviendo, por eso estamos en Rosario y no allá, hemos trabajado desde ayer con el gobernador, poniéndonos a disposición. Él en su función de gobernador, yo en la mía como senador del departamento Rosario. En estos momentos que se han vivido en las últimas horas y que no se hace más que abonar lo que hace mucho tiempo se da en esta región, pero que en las últimas horas han recrudecido de una forma un poco llamativa".

Y agregó: "A lo largo de esta campaña hemos hablado de lo que tenemos, lo que hacemos y lo que pensamos. Y no porque no tengamos para retrucar, pero nuestros santafesinos y santafesinas, están esperando que les digamos como salimos de esto. Y como nosotros tenemos mucho para mostrar y decir como salimos, es que vamos por la provincia y caminamos con una mochila liviana, porque las cosas que se prometieron se van cumpliendo".

"Hoy podemos recorrer una provincia que muestra crecimiento, en estas semanas no lo podemos hacer porque estamos en campaña, pero en mi departamento he peleado por obras desde el primer día que empecé mi gestión. Hoy se están presentando licitaciones de puentes, de escuelas, de jardines de infantes, de servicios de salud en donde las municipalidades y comunas tenían que sostener hasta hoy".

Fuente: Aire de Santa Fe