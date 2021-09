Fuerte advertencia de Facundo Manes hace temblar a la cúpula del PRO y al Frente de Todos

Tras el cierre de campaña en un acto celebrado en el partido bonaerense de Quilmes, el precandidato a diputado nacional del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, se mostró seguro sobre el resultado de su espacio ‘Dar el Paso’ en las elecciones legislativas PASO. A tres días de los comicios, el médico realizó una fuerte advertencia que hace temblar al PRO y al kirchnerismo: “No nos van a parar”.

En diálogo con radio AM 710, Manes afirmó que el cierre de campaña fue “muy emotivo”. “Me siento muy satisfecho porque armamos un frente muy equitativo con gente del peronismo, del radicalismo y con gente que se animó a dar el paso como yo”, agregó el precandidato. Asimismo, afirmó que este domingo se va a lograr equilibrar la coalición opositora dentro de Juntos por el Cambio.

Manes señaló que hasta el momento había una parte de la población que tenía falta de reciprocidad con el PRO. “Sin duda el radicalismo está ganando terreno, mucha gente que votaba en contra, ahora va a votar a favor”, indicó. Del mismo modo, realizó una dura advertencia que hace temblar al PRO: “Se está reconfigurando la coalición opositora, antes era de un color predominante y ahora va a cambiar en varios colores”.

El precandidato radical consideró que “a la Argentina le hizo muy mal la dominancia de un solo color predominante en la coalición”, en relación al amarillo de PRO en detrimento de los colores y del protagonismo de los radicales durante la gestión Cambiemos. “Fue una campaña con dos escarbadientes contra dos maquinarias importantísimas”, consideró sobre la competencia interna con Diego Santilli.

Nuevamente se volvió a diferenciar del PRO y del kirchnerismo. “Me acusaron de no tener experiencia, la verdad no quiero tener experiencia de los que llevaron a la Argentina a este desastre”, remarcó. Por último, concluyó: “Tengo una mala noticia para los que no quieren que nada cambie: vamos a estar hasta el final, no voy a renunciar a la Argentina. Este espacio va a crecer no tiene fecha de vencimiento, ni techo, no nos van a parar”.

Con información de www.elintransigente.com