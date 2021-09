«El que menos mintió fue Mauricio Macri»: Elisa Carrió descarrila a días de las PASO 2021

Elisa Carrió habló sobre Mauricio Macri cuando estaba al frente de la Argentina y encendió la polémica. La dirigente opositora sostuvo: «Por ahí le traían tipos y yo le decía ese es un delincuente. Y cuando no me hacía caso, después pasaba lo que pasaba». Además, aseguró: «Paramos tres golpes internos» durante el Gobierno del ex presidente.

La líder de la Coalición Cívica realizó estas declaraciones en un acto en la provincia de Santa Fe y acorde con el Noticiero de América TV, la ex diputada también afirmó: «La verdad que el más sincero de todos, con todos sus errores, es Mauricio Macri» y recalcó: «¿Escucharon lo que les dije?». Además, agregó: «Se los digo acá y lo dije el otro día en un reportaje, el que menos me mintió fue Mauricio».

En un tono irónico, admitió: «Alguna mentirita me ha dicho, pero se le nota» por lo que aseveró: «Es una relación maravillosa, nos peleamos, yo le digo, me faltaste el respeto y no le hablo. Pero, después le vuelvo a hablar y él me dice, cuándo te falté el respeto, no sé, tengo mala memoria», lo que provocó las risas de quienes se encontraban acompañando a Carrió.

En esa línea remarcó: «Por más de que hayamos estado equivocados, que él se haya equivocado, que yo me haya equivocado, yo les puedo asegurar que él entregó mucho». Ante estos dichos, Antonio Laje, conductor del programa, subrayó: «No pasemos por alto algo» y precisó: «Al decir el que menos me mintió, partimos de la base de que todos mienten, inclusive Mauricio Macri».

«Lo está reconociendo la propia Carrió cuando dice él que menos mintió», enfatizó y recalcó: «Por lo tanto, acá parece que el más bueno es el que menos miente». En consecuencia, volvió a marcar: «No perdamos de vista las cosas que se dicen» porque «lo que te están mostrando es que sin importar el color político, la decadencia de la dirigencia política es enorme».

