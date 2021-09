Cristina descontrolada en 20 frases en el cierre de una campaña sin ideas ni propuestas

Tal como estaba acordado, Cristina Kirchner y Alberto Fernández fueron los únicos oradores del acto de cierre de campaña nacional del Frente de Todos de cara a las elecciones de este domingo. La Vicepresidenta habló en primer lugar y brindó un discurso cargado de definiciones políticas, con críticas hacia el periodismo y la oposición en general, - con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal como principal apuntados-, recuerdos de su gestión como presidenta, chicanas, cuestiones económicas, como la deuda y la exportación de carne, defendiendo la gestión de la pandemia, y haciendo mucho hincapié en la necesidad de un acuerdo político para “construir la Argentina que viene”.

Sobre el final, en la única referencia electoral de toda la alocución, la ex mandataria recordó que en el 2009 el Frente para la Victoria perdió la elección de medio termino y luego, por acción de la oposición, el gobierno de entonces no logró aprobar el Presupuesto en el Congreso: “Esto recién empieza. Espero que el lunes podamos debatir un país sin agravios, sin insultos, en igualdad y paridad de condiciones para todos y todas”.

Y completó: “Hoy la argentina todavía está en pandemia, el mundo patas para arriba, le debemos al FMI 44 mil millones de dólares y a los acreedores externos lo que se reestructuró. Tenemos que mejorar los salarios, seguir bancando las actividades que siguen teniendo problemas como el turismo. Por eso, no es lo mismo. Creo que la hora, no nosotros, no el gobierno, el país, los argentinos y argentinas necesitan mucha responsabilidad institucional y eso no solamente es de los que gobiernan, es también de la oposición, de los medios, de empresarios, de sindicatos, de todos aquellos elegidos en el lugar que entran. Tienen que dar cuenta de sus actos y saber que un país no se construye solo y nadie se salva solo. Esta es la discusión que estamos dispuestos a dar de cara a la gente y de nuestras ideas, de las cuales estamos muy orgullosos”.

1. “Tecnópolis se hizo por decisión de Mauricio Macri. Cuando finalizaron los festejos del Bicentenario, festejos maravillosos si los hubo, viene Parrilli con un nuevo proyecto. Nos dice que tenemos que hacer un evento de dos semanas seguidas por la avenida Figueroa Alcorta. Tenemos que hacer un proyecto donde, después del bicentenario, Argentina entre decididamente en la era de la ciencia y tecnología. La idea me fascinó. Era un evento con escenarios móviles y retráctiles sobre Figueroa Alcorta. Obviamente teníamos que pedir permiso al gobierno de la Ciudad porque usábamos su espacio. El que estaba de jefe de Gobierno nos dijo: “Van a impedir el tránsito”. Pero Parrilli es terco y yo más que él. Me vinieron con otro proyecto, algo más permanente. Y ahí salieron de arriba de un helicóptero Parrilli y Tristán Bauer, que hoy es ministro de Cultura, y con Javier Grosman, que no sé qué es hoy pero salió del helicóptero. Identificaron este predio en villa Martelli de 52 hectáreas. Era piedra, pastizales y abandono total. En 8 meses hicimos Tecnópolis”.

2. “Los funcionarios tienen que ser tercos, no tienen que bajar los brazos ante el mínimo impedimento. Tercos no para no escuchar, no para no debatir, sino porque a la primera de cambio que te sale mal abandonas y te vas a hacer otra cosa por temor”.

3. “Tuvimos que empezar la emergencia tarifaria y no hubo más tarifazos. Volví a tener calefacción en mi edificio. En muchos edificios no se prendía o se prendía de a ratos porque no se sabía la factura. La gente volvió a prender la calefacción, la plancha, porque plancho cuando quiero. Hay que empezar a traducir en la población las políticas”.

4. “Vino la pandemia. Hoy parece un sueño malo y lejano. Pero yo quiero retornar a aquel momento. Estábamos todos estupefactos ante el televisor. En Europa los ancianos se morían como moscas en los geriátricos de España, de Francia, de Italia. La gente no tenía respiradores. Los Estados se pirateaban camisolines o insumos en los aeropuertos. Si algo tengo y me sobra es la memoria. Uno miraba esas escenas...la que más me impresionó, porque la conozco y a Néstor le gustaba, fue Nueva York. cuando vino camiones de refrigeración en las puertas de sanatorios para cargar cadáveres porque no entraban en las morgues. Me impresionó porque conozco Nueva York. Y sé de su poder adquisitivo”.

5. “Sentí miedo porque, si esto pasaba en Nueva York, qué nos va a pasar a nosotros en el conurbano. Con Axel lo hablábamos diariamente. Me imaginaba hospitales, gente en los pasillos apilada que se moría y pensaba que iban a venir con una cámara de televisión a transmitir cómo se nos moría la gente porque no le podíamos dar un respirador. No era yo la única que pensaba esto”.

6. Sobre Fernán Quirós, ministro de Salud porteño: “Me cae muy bien, no lo voy a criticar. Pero lo escuchaba decir ‘nos llegan las vacunas y al otro día estamos vacunando’. Claro hermano, tenás 207 km cuadrados y vas por calles asfaltadas. En la provincia de Buenos Aires tenemos 307 mil km cuadrados. Vacunás más rápido porque están todos más cerca. En la Argentina es en el único lugar donde tenemos que dar explicaciones de lo obvio”.

7. “Estamos con un muy aceptable nivel de vacunados. Cruzando los dedos porque todos los días viene una variante nueva. Mal que les pese hemos logrado retrasar el ingreso de otras variantes que se nos muestran inmanejables hasta ahora. Dios quiera que se cumpla lo que piensa Nico Kreplak. Ojalá no tengamos el mismo problema que tuvimos con lo otro. Dios también tiene que ver en estas cosas”.

8. “Poca cosa más traumática que el telegrama de despido. Y lo que cuesta recomponer esa relación entre el asalariado y el capital. Se pudo sostener con el ATP y el IFE el consumo medianamente. Es imposible sustituir la actividad económica que se despliega cuando la gente hace una vida normal. En el país de 2015 el salario era el más alto en dólares de Latinoamérica. La devolvieron cuatro años después con uno de los salarios más bajos de América Latina en dólares también. Se había empezado a recuperar y se perdió en pandemia. Hoy tenemos un retraso salarial importante. No hay que tenerle miedo a las discusiones paritarias”.

9. “Estoy escuchando que nunca hubo una campaña tan mala. ¿Cómo no va a ser bajo el nivel de debate? No es un problema de nuestros candidatos que han ido a todos los programas en todos los canales, aguantando hasta maltratos. Vi cómo te maltrataban Victoria: no vale la pena. Una cosa es la discusión y otra el maltrato. Dicen que no hay debate y entonces terminan criticando a todos los políticos porque dicen “no hay nivel”. Mentira, el debate está achatado por ellos mismos. Porque si ponen en debate las cosas que hay que poner en debate los de la oposición no pueden ir a ningún canal de televisión a explicar nada, nada, nada , nada, nada”.

10. “Máximo y Alberto se enojan porque miro TN y LN+. Estaba el ex presidente (Macri) en su canal (LN+). Lo agarré empezado. Le estaban preguntando. Los dos periodistas…. son periodistas pero bueno no voy a adjetivar ni descalificar. Le decían que no lo dejamos gobernar. ‘¿Usted dice que los peronistas son golpistas?’, le preguntaba. ‘Si, son golpistas’. Amigo, lo llevaste a Pichetto de vicepresidente, que fue presidente del bloque peronista durante los 12 años, que te votaba hasta el café con leche en el Senado y decís que los peronistas no te dejaron gobernar. Vamos, che. Y los periodistas no le preguntan nada, no le repreguntan nada. En el Senado, mi partido votó los allanamientos de mis tres casas y yo había sido la presidenta del partido. ¿De qué me están hablando que no tenían mayoría?”.

11. “Es política, pero que no nos mientan. La mentira me subleva. Podes estar o no de acuerdo. Pero no podes mentir. Y sentarte frente a la televisión a decir “son unos golpistas” y los periodistas no decirle nada”.

12. Sobre María Eugenia Vidal: “Frente a la crisis de vivienda que hay en el país, la ex gobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío en Recoleta, a mitad de precio y el vendedor le prestó la plata. Y a nadie le llama la atención y nadie le pregunta nada. Yo siempre viví así. Ponganle que yo soy una groncha peronista. Pero esto que estoy diciendo, ¿saben por quién me lo enteré? Por una rubia que no es peronista, no es groncha y que si esto fuera monarquía no sería menos que duquesa”.

13. “En plena campaña electoral un diputado opositor del Frente de Todos fue baleado en un acto. Imaginen si esto hubiera sucedido en Formosa. Piensen un minuto. Si un diputado de la oposición hubiera sido baleado en Formosa. Teníamos una caravana para transmitir en vivo y en directo. Todo es así y nadie pregunta nada. A nuestros candidatos los fusilan y al resto nadie le pregunta nada”.

14. “Vidal hablaba de la reelección de los intendentes, pero lo más grave no es eso. Puede ser que ella honestamente piense que está mal juntarse con gente que hace eso. Pero resulta que hoy en el acto de Santilli está el intendente del principado de San Isidro. Ya no es reelecto, lo heredó. Sabías Leandro (Santoro) que en el 2023 se van a cumplir 40 años de la misma familia del mismo apellido. No me parece mal, no estoy criticándolo. Tuve muy buena relación cuando fui presidenta. No es ese el problema. El problema es que no puedo tener un doble discurso y decir una cosa en un lado y otra en el otro. No podemos seguir permitiendo que se mienta tan alevosamente y se tergiverse la verdad de esa manera”.





15. “Viendo LN+ de vuelta estaban discutiendo el tema de la carne. Decían que es una mala medida del gobierno porque no se entiende, que son vacas de conserva. En realidad las que se iban para afuera eran de conserva, vacas viejas. Así que todas las que se iban en la exportación eran viejas. Entonces me parece que en el campo tenemos un geriátrico. China, que es el gran jugador ahora, se lleva el 75% de lo que produce la exportación en carne hasta que Alberto tomó la medida. Es el 22,5% de la producción nacional vacuna. Por eso aumentaba todo”.

16. “Lo que tenemos que explicarle a la gente es que no van a poder comer carne porque la vamos a tener que exportar. Y no tienen la plata los argentinos. Pero no disfrazarla. Obvio que si tengo vacas las voy a querer vender a precio dólar. Y obvio que voy a ganar menos (si no lo hago). Esto es lo que hay que discutir pero no disfrazarla. Si queremos la guita en la arcas hay que decirle a la gente que no van a poder comer carne hasta que no le aumenten los sueldos al nivel de 2015. ¿Están dispuestos los argentinos a no comer más carne para que los que venden las vacas tengan más plata? Es lo que hay que discutir”.

17. Sobre las indemnizaciones: “Van a tener que cambiar la Constitución. Es una inclusión del 14 bis, que no es de los peronistas, es de los que derrocaron a Perón, que enchufaron el 14 bis con todos los derechos laborales. Decir que vamos a generar más trabajo si eliminamos la indemnización por despidos. Mentiras. Sin tocar ninguna ley laboral y restituyendo la vigencia de miles de convenios colectivos de trabajo llegamos a 5,9% de desocupados. ¿A quién le quieren hacer creer esto? Si vos queres que los empresarios ganen más plata, decilo así. No lo hagas con la excusa del trabajo. El periodismo debería sacarse las anteojeras ideológicas o las conveniencias económicas”.

18. “Yo entiendo que trabajas en una empresa con una línea editorial. Yo lo respeto porque el laburo es sagrado para todos. Para los periodistas también. Si no te echan. Ahora van a ver una catarata a decir ‘yo digo lo que se me da la gana’. Vamos, che. Somos todos grandes, basta, viejo. Los reyes magos son los papás”.

19. “Cuando vayamos a discutir a un medio no maltraten a una candidata porque es de otra ideología. No se lo merece nadie. El primero es el que está sentado mirando en su casa. Por eso también debe ser que tiene tanto rating Masterchef y esos que cantan (La Voz Argentina). La gente más temprano que tarde se aviva”.

20. “Si el debate se ha caído en Argentina es una responsabilidad de los que lo tienen que llevar adelante. Debe desmontarse esta estrategia de que todo parezca chato y terminamos hablando de cualquier imbecibildiad. Así gastan tiempo y nadie discute lo que hay que discutir. Esto se ve cómo lejano, pero quiero que sepan que cada dólar que tengamos que pagarle al FMI va a ser un dólar menos para pagar importaciones para que las pymes produzcan”.