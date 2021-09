Perotti no se apiadó de una Frederic caída y en el piso

"Me siento respaldado por el presidente, que vino a la ciudad y dijo que no se podía permitir que esto pase. Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente dice". El gobernador Omar Perotti criticó duramente a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, quien rechazó la posibilidad de enviar más fuerzas federales a Rosario, en el marco de una ola de violencia y asesinatos.

Frederic sostuvo que no habrá más refuerzos para los 160 nuevos efectivos federales. Y subrayó que la tasa de homicidios en la Ciudad e Buenos Aires (Caba) superó a Santa Fe. La polémica se instala en el tramo final de las Paso, en medio de las campañas políticas y en una Rosario atiborrada de asesinatos (6 registrados en menos de 24 horas).

En diálogo con Radio dos, Perotti rechazó las comparaciones con otras provincias. "No me importan los números de otra provincia porque la problemática de acá. Si es una prioridad, no se debe comparar. Allí, el enfoque debe cambiar", remarcó.

El gobernador precisó que en Santa Fe hay 3.749 agentes federales. "Se debe hacer un desgranamiento de ese número, porque algunos están afectados a zonas de riesgo y otros a seguridad ciudadana. En seguridad ciudadana hay 800 por turno, que no es un número menor; los necesitamos", sostuvo.

Perotti recordó que el presidente Alberto Fernández "vino a Rosario y marcó su preocupación. Dijo que no puede permitirse que esto pase". Amplió luego: "Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente dice. Hay una situación diferente, requiere de presencia y acompañamiento. Lo que acontece acá no pasa en otra jurisdicción nacional".

Miércoles de reuniones y reclamos

Este miércoles, Perotti indicó que “no hay cobertura ni impunidad para nadie”, tras encabezar una reunión de trabajo con fuerzas de seguridad en la sede local de Gobernación. “Hay una decisión tomada, que es cortar los vínculos con el delito, situación que no pasaba, que nos lleva a que haya un cambio profundo, un cambio que todavía en lo diario no tiene la dimensión que deseamos. Ustedes observan y ven cosas que no pasaban; es una bola de nieve que fue creciendo y nosotros tomamos la decisión de empezar a achicarla”, señaló para agregar: “La decisión está tomada y no tiene vuelta atrás; no hay impunidad ni privilegios para nadie. No es fácil, ni gratis”, pero “hay un compromiso firme”, y agregó que “haber mirado tantos años para otro lado, permite que algunas bandas se hayan convertido en organizaciones criminales y esto es lo que enfrentamos y no lo ocultamos; no barremos debajo de la alfombra”.

Por su parte, el ministro de Seguridad santafesino, Jorge Lagna, explicó que “el juicio por las balaceras de 2018 nos viene insumiendo grandes recursos humanos y materiales: más de 300 hombres y 70 vehículos”. En relación a los refuerzos federales, Lagna adelantó que habrá presencia en el centro y el macrocentro. “Hoy la realidad indica que tenemos que tener una presencia más activa en los principales barrios de la ciudad, en los más azotados por violencias altamente lesivas”, agregó.

También este miércoles, el intendente Pablo Javkin recibió bien temprano a los presidentes de bloque de todas las fuerzas políticas en la Municipalidad. Fueron convocados para analizar la inseguridad. Al Palacio de los Leones asistieron la presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck, las concejalas Verónica Irizar del bloque Socialista; Norma López del Frente de Todos; Susana Rueda de Rosario Progresista; Renata Ghilotti de Propuesta Republicana; Daniela León de Unión Cívica Radical; Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Marina Magnani, de Unidad Ciudadana, Caren Tepp de Ciudad Futura. También por el macrismo asistieron Agapito Blanco, Roy López Molina, Alejandro Rosselló y Marcelo Megna; Fabrizio Fiatti de Creo, Lisandro Zeno del PDP y Ariel Cozzoni de Unite.

Fuente: Uno Santa Fe