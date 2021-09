Martita Fort dejó pistas sobre quién interpretaría a su padre en la serie

Una de las producciones más esperadas - y que más polémica generó - es la serie biográfica de Ricardo Fort. Desde que se anunció que se iba a lanzar en una reconocida plataforma de streaming, Martita Fort dio su visto bueno y varios allegados al empresario decidieron sumarse al proyecto.

Sin embargo, poco se sabe acerca de cómo va a ser la serie y quién interpretará a “El Comandante”. No obstante, algunos usuarios sostienen que Martita Fort dejó pistas sobre quién será el protagonista a través de sus redes sociales. Mientras hay varios que descreen al respecto, otros se muestran muy seguros al respecto.

Todo comenzó cuando la joven reposteó en sus historias de Instagram una entrevista que le estaban haciendo a Peter Lanzani. En el fragmento que compartió le preguntaban al actor a qué figura nacional o internacional le gustaría interpretar en un futuro proyecto. Al respecto, Lanzani respondió: “Sin dudas, Ricardo Fort. Soy fanático de Ricardo Fort”.

Por su parte, Martita Fort agregó la estatuilla de un Oscar junto al video del actor de Casi Ángeles. A partir de esto, las redes sociales comenzaron a especular acerca de la participación de Peter Lanzani en el proyecto y, por el momento, no se confirmó nada al respecto. Sin embargo, dicha historia de Instagram da qué pensar.

De todos modos, así como muchos se sumaron a la producción de la serie biográfica, otros no les gustó para nada la propuesta. Entre ellos, Virginia Gallardo, ex pareja del chocolatero. La panelista de Intrusos explicó la razón detrás de su decisión de bajarse. “Pasaron diez años de mi relación con Ricardo. No quiero revivir ciertas cosas. Me tengo que fumar comentarios de la gente sobre lo que fue nuestra historia”, expresó.

Sin embargo, Martita Fort respondió y sostuvo que “la gente que tiene que estar va a estar”.