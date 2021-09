“No está a la altura del cargo”: se suman críticas contra Sabina Frederic por la inseguridad en Santa Fe

La diputada por Santa Fe, Amalia Granata, apuntó contra la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, por la inseguridad y el accionar de las bandas narco en la provincia. En ese marco, sostuvo que la funcionaria “no está a la altura del cargo” y que nunca pisó Rosario para ver lo que está pasando. Además, indicó que todos los días ocurren “balaceras”.

Luego de la comparación de la ministra aludiendo que en la Ciudad de Buenos Aires hubo un incremento muy significativo de los homicidios en el 2020 mayor que el de Santa Fe, Granata salió al cruce en LN+. “Lo que sucedió en Rosario no es un hecho aislado, es constante”, señaló la actual diputada y contó cómo pudo evitar estar en medio de una balacera.

La ex modelo señaló que el lunes estuvo en Empalme y, debido a que se atrasó hablando con una comerciante, no llegó al merendero donde tenía pautado ir porque ocurrió una balacera. Por eso, le pidió a Frederic que mande a las fuerzas federales “urgente”. “Ayer me llamó mi mamá y me dijo ‘Amalia no hables más de los narcos’, tiene miedo”, relató y agregó: “La gente tiene pánico de los narcos. Vivimos entre las balas”.

Tras ello, afirmó que se logró una mejora y se trabajó durante la gestión de Patricia Bullrich pero hoy ya no está. “Tenemos una ministra como esta señora Frederic que desde su lugar de confort, porque no pisó la provincia, no quiere mandar a las fuerzas federales porque tiene una política y un pensamiento garantista”, lanzó molesta Granata.

“Sí, garantista con los narcos sino hubiese actuado hace muchísimo tiempo y la señora está acá sentada en Buenos Aires sin pisar la provincia más insegura de la Argentina”, agregó. Luego, al ser consultada, manifestó que “Frederic no está capacitada para estar en el cargo. Son el mismo gobierno y no se ponen de acuerdo sobre cómo resolvemos las balaceras diarias”.

Al final, la precandidata afirmó que situaciones de conflictos y balaceras entre narcos suceden todos los días. “El lunes fue un récord porque hubo seis muertos en menos de 24 horas y la ministra se pone a hablar de la Ciudad de Buenos Aires. A los santafesinos nos importa un ble… queremos que actúe y que nos mande las fuerzas de seguridad”, concluyó.

Con información de www.elintransignete.com