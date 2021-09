«Una oposición y no una oficina»: el atípico llamado a una autocritica de Facundo Manes

El precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, cerró su campaña electoral y realizó un atípico llamado a una autocrítica para «dar un salto de calidad para ganarle al kirchnerismo«: «Para ganar la elección, de la última elección hay que revisar la oposición, hay que dar un salto cualitativo. Y es muy bueno que la sociedad elija la identidad de una oposición y no una oficina, que no sea un papelito».

En este sentido, el referente de la UCR que se medirá el domingo con Diego Santilli en la interna añadió en diálogo con Filo.News: «Queremos ganarle y para ganarle a ese modelo y después convocar un gran pacto, no se puede ir con lo mismo, con lo que la sociedad no aprobó», en referencia a su enfrentamiento en los comicios a la lista del PRO, impulsada por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Al mismo tiempo, expresó que Juntos por el Cambio «no es una monarquía, esto es una República, la sociedad tiene la posibilidad de elegir la identidad de la oposición», y agregó: «Fui crítico del radicalismo en la coalición Cambiemos porque hubo falta de reciprocidad y además el radicalismo no tuvo un rol, como me hubiese gustado en el desarrollo humano, en la educación, en la salud, en la ciencia y tecnología, valores históricos».

Además, deslizó una indirecta: «Hay muchos que no quiere que nada cambie, que le va bien porque la Argentina hoy no tiene un proyecto de país, es un Titanic que se cae y cada sector tira para su lado. Es como cada camarote, cada familia del Titanic que se está hundiendo, tira para su lado. Lo que hay que hacer es volver a tener un sentido de nación».

Por último, se refirió a la despenalización de la marihuana: «No es un tema prioritario, estamos en una pandemia. La pandemia es una crisis multidimensional en un país pobre, no somos Alemania, no somos Europa, no tenemos el Banco Central Europeo, somos una cuarentena eterna en un país pobre, esto va a tener un impacto humano de pobreza, económico y social», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com