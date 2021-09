«Una subestimación monstruosa»: el diagnóstico de Fernando Iglesias sobre la situación de la Argentina

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, se refirió a la gestión del Frente de Todos a casi dos años de su asunción y destacó la unidad que hay en la coalición opositora: «Entendemos la situación gravísima de la Argentina y la subestimación monstruosa del Gobierno«, apuntó y añadió que «de cara al 2023, impulsaría la candidatura de Patricia Bullrich, tiene las cualidades y el coraje».

En este sentido, el diputado opositor expresó: «Estos muchachos que hablan todo el tiempo de empatía y deberían pasar el video de Máximo Kirchner pidiendo un minuto de silencio, sonriendo, por los familiares, los que están vivos. Ellos muestran la superficialidad, el desprecio total, y estamos hablando de 111 mil muertos: ¿cuántos trenes de once son? ¿cuántos ahogados en La Plata? ¿cuántas guerras de Malvinas son?».

Sobre el término halcones, explicó: «Eso no es algo que nos hayamos puesto nosotros, vino de afuera. No me gusta referirme en esos términos, ahora me parece importante insistir en la gran diferencia y grieta que existe que es entre nosotros y ellos. Eso está muy claro, que es que nuestros enemigos y adversarios de la República está del otro lado, como existe en todos los países en todos los partidos del mundo».

Al mismo tiempo, continuó: «Estamos hablando de un volumen, de un impacto en la sociedad muy grande y lo tratan con una absoluta falta de respeto hacia los familiares y hacia los que murieron. De cara al 2023, impulsaría la candidatura de Patricia Bullrich, tiene las cualidades y el coraje, se va a necesitar mucho coraje. Apoyaría a otros candidatos también, a Mauricio Macri y ahí es donde nos definimos, con una actitud firme».

«Existe quienes tienen una visión más crítica del kirchnerismo otros que tienen una menos crítica, también están como yo que quienes criticamos al peronismo, hay quienes vienen del peronismo. Hay diferencias, pero son mucho menos que las coincidencias, acá hay dos cosas: los países que han logrado progreso se basan en el capitalismo, la actividad privada», agregó.

Por último, concluyó: «Además, el sistema político está basado en la idea de democracia, no solo por las elecciones sino por el equilibrio con respecto a la minoría y la división de poderes. Nosotros en Juntos por el Cambio estamos absolutamente unidos y convencidos que es en esa dirección y entendemos la situación gravísima de la Argentina y la subestimación monstruosa del Gobierno».

