Las 10 frases más polémicas que marcaron la campaña de cara a las PASO

Del sexo en los partidos políticos al consumo de marihuana según el barrio porteño, la campaña de cara a las PASO expuso la sobreabundancia de declaraciones polémicas, exabruptos y furcios de parte de los precandidatos que aspiran a representar a los argentinos en el Congreso de la Nación.

Victoria Tolosa Paz con “el garche” en el peronismo y su explicación astrológica sobre el “derrumbe de las Torres Gemelas” y la crisis del 2001 en Argentina, protagonizó varios de aquellos momentos que marcaron la agenda en estas semanas, al igual que Javier Milei con sus constantes insultos a la “casta política” y su idea de “volar por los aires el Banco Central”.

Tampoco se quedaron atrás el enroque de jurisdicciones que hicieron María Eugenia Vidal y Diego Santilli, y situaciones relacionadas son caras importantes que no competirán en las elecciones: las fotos del festejo del que participó Alberto Fernández en Olivos, y la frase de Sabina Frederic en la que hablando de la inseguridad aseguró que “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”.

En el último tramo de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo las plataformas electorales quedaron en segundo plano frente a declaraciones rimbombantes.

1 - “En el peronismo siempre se garchó”

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, descolocó la agenda política y mediática en una entrevista informal en la que reivindicó el “goce” y el “disfrute”. “Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Lo que digo, es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos”, señaló Tolosa Paz en diálogo con Pedro Rosenblat, también conocido como el Cadete, y Martín Rechimuzzi.

2 - “Larreta, zurdo de mierda, te puedo aplastar aún en silla de ruedas”

Javier Milei fue el protagonista del agravio más fuerte de la campaña proselitista. El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, del frente La Libertad Avanza, arremetió contra el jefe de gobierno porteño en una charla del ciclo “Demoliendo mitos”, que tuvo lugar en el boliche Crobar de Palermo. Ante seguidores de sus ideas, aseguró que Horacio Rodríguez Larreta es “probablemente el político más sucio de la Argentina”.

“¿Sabes qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés”, dijo Milei en tono agresivo. En la misma línea, afirmó que el jefe de gobierno es un “gusano asqueroso arrastrado, capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar una elección”. En la misma oportuidad chicaneó al referente del PRO diciéndole “señor Sombrilla”.

Por la polémica frase fue denunciado por “denigrar a las personas con discapacidad”.

3 - “Una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra es vivir en la 1-11-14 rodeado de narcos y que te ofrezcan”

Lo dijo María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la Ciudad, para reafirmar su postura en contra de la legalización de la marihuana. “Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero me parece que hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos”, aseguró la ex gobernadora en una entrevista para Filo.elecciones. Días más tarde explicó que “fue un error plantear la discusión en términos de barrios”.

4 - “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”

No es candidata pero sus declaraciones marcaron la agenda y desató una ola de críticas. En diálogo con Radio Mitre, al referirse a un hecho de inseguridad que se vivió en la localidad de Ituzaingó, del conurbano bonaerense, la ministra de Seguridad Sabina Frederic fue consultada sobre si había que emigrar del país para dejar de sentir miedo o sufrir robos. “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”, lanzó. La respuesta sorprendió y desató cuestionamientos de parte de todo el arco político, incluido del Frente de Todos.

“Durante la pandemia estuvo de fiesta, nosotros en vez de estar de fiesta estuvimos trabajando. Con esa mirada intelectual que no tiene nada que ver con la realidad, los que vivimos en el conurbano sentimos que está en otra frecuencia”, afirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. También se expresó Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo Axel fue secuestrado y asesinado en 2004, quien le envió una carta documento a Frederic y le exigió “que pida disculpas”.

5 - Alberto Fernández defendió a la profesora que intentó adoctrinar a estudiantes: “Fue un debate formidable que le abre la cabeza al alumno”

El presidente venía golpeado por el Olivos Gate y decidió opinar sobre la clase de la docente Laura Radetich, que fue suspendida por intentar adoctrinar alumnos en la provincia de Buenos Aires y que incluso ya había sido cuestionada en duros términos hasta por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

La docente fue filmada por sus alumnos en medio de una acalorada discusión con un estudiante sobre los gobiernos kirchneristas y el de Mauricio Macri.

“Siempre he dicho que lo más importante es sembrarles dudas a los alumnos. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión le puso un 1, merece todo el reproche”, comenzó diciendo en Radio 10 para luego plantear: “Que haya tenido ese debate es formidable. Es un debate que abre las cabezas de los alumnos, es una forma de invitar a discutir, de invitar a pensar y de abrir la cabeza de la gente”.

“Porque es evidente que el chico, a quien no veo, tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas, como por ejemplo: “El peronismo gobernó los últimos 70 años”. Y lo repite el chico. Ella se exalta porque sabe cómo es la verdad”, completó.

6 - “Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña”

La interna de Juntos por el Cambio transitó momentos muy ásperos. Uno de ellos lo originó el precandidato a diputado nacional del radicalismo, Facundo Manes, quien apuntando contra Horacio Rodríguez Larreta y, su competidor directo, Diego Santilli, insinuó la posibilidad de que se utilicen fondos públicos de la Ciudad de Buenos Aires en la actividad proselitista. “Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña”, advirtió el neurocientífico.

“No entramos en chicanas y menos con gente de nuestro propio espacio”, respondió el Jefe de Gobierno de la Capital Federal. Sin embargo, a Manes salió a enfrentarlo la ex diputada nacional y socia fundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió: amenazó llevarlo a la Justicia y hasta exigió que la coalición opositora firme “un acuerdo para no mentir”.

7 - “Alberto, tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso y metele para adelante”

El Frente de Todos había convocado a un acto en Avellaneda para dar un mensaje de unidad luego del escándalo por la foto de la fiesta en la Quinta de Olivos en medio de la cuarentena. Allí apareció Cristina Kirchner y, si bien lanzó un fuerte mensaje de respaldo a Alberto Fernández, le pidió que “ponga orden”.

“Cuando uno es presidente o presidenta de una fuerza nacional o popular, los errores, fallas, las equivocaciones, las transgresiones a normas que uno puede tener se magnifican en los gobiernos populares. Se magnifican para irritar, para indignar, mientras tanto se han ocultado la entrega de un país, el endeudamiento sin límites”, manifestó la ex presidenta en su discurso.

Y remató: “Alberto, vos tranquilo; poné orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, y metele para adelante”.

8 - “Yo era mejor candidata que Vidal, hubiera sacado más votos”

La interna de JxC fue dura no solo en provincia de Buenos Aires. En la Ciudad se profundizó la disputa entre los “halcones y palomas” que conducen a la coalición opositora. La pulseada por ver quién encabezaba la lista de precandidatos a diputados nacionales la ganó María Eugenia Vidal frente a Patricia Bullrich.

La ex ministra de Seguridad, que representa el ala dura del PRO, dijo semanas más tarde en TN: “Yo era mejor candidata que Vidal. No mejor, sino que hubiera sacado más votos”. Al momento de argumentar sus dichos afirmó que es lo que percibe de la gente en la calle. “Es lo que siento, lo que veo. He construido una representación profunda y siento que es así. Lo vengo sintiendo hace tiempo y cuando voy por todo el país”, indicó.

Consultada acerca de cuál es la tendencia de voto de Vidal y cuál sería la de ella, la actual titular del partido se negó a brindar precisiones. “Es algo incomprobable lo que digo, porque no voy a la elección. Yo decidí no estar, porque no quiero ser diputada”, agregó.

En la misma sintonía se sumó el otro contrincante de Juntos, Ricardo López Murphy, quien días atrás comentó que Bullrich le hubiera “costado más como rival” que la ex gobernadora.

9 - “Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”

A mediados de agosto, luego de que trascendiera la foto de la fiesta en la Quinta de Olivos en plena cuarentena, el Presidente habló por primera vez del suceso que provocó una crisis política dentro del propio oficialismo.

En un acto en la localidad bonaerense de Olavarría se refirió al hecho que desató el escándalo: “El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”.

La frase señalando a la Primera Dama no fue del todo bien recibida, incluso en el Frente de Todos. Nuevamente Sergio Berni se encargó de confrontar con el jefe de Estado y expresó: “Si entregamos a nuestra compañera, es difícil que nos crean capaces de defender al país”.

El Jefe de Estado consideró que su frase fue mal interpretada y ensayó una nueva aclaración para dar por concluido el tema: “Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo: me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Y si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes”, sentenció.

10 - Las cartas astrales explican “la crisis del 29 de Estados Unidos, el derrumbe de las Torres Gemelas, y la crisis del 2001 en Argentina”

La última insólita frase de la campaña de cara a los comicios del domingo fue de Victoria Tolosa Paz. Al hablar de su padre, Juan Honorio, que se dedica a realizar cartas astrales tanto de personas públicas, privadas e incluso de países, la precandidata oficialista manifestó que desde esa disciplina se explican hechos históricos mundiales.

“Los países tienen cartas astrales. ¿Por que la Argentina es cáncer? Porque el día que se independizó como país, el 9 de julio de 1816, era cáncer. Hay movimientos en el mundo que estudian las cartas de los países y ver cómo son. De ahí sale la crisis del 29 de Estados Unidos, por qué el derrumbe (sic) de las Torres Gemelas, por qué pasa lo que pasa con la crisis del 2001 en Argentina... como que las crisis están” (en las cartas astrales), describió invitada en el programa Intratables, por América.

Con información de www.infobae.com