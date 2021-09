«En la escala de papelones nacionales..»: tremenda chicana contra el presidente de la Corte Suprema

Las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, respecto a su relación con Pepín Rodríguez Simón con quien, según dijo, «me une una amistad de muchos años», aun siguen levantando polémica. Hoy, el abogado José Ubeira se refirió al tema y lejos de quedarse callado, disparó fuertemente contra el magistrado.

Este sábado diálogo con Darío Villarruel en el programa Secreto de Sumario de Radio 10, el letrado afirmó: «En la escala de papelones nacionales ya estamos agotando todos los casilleros» y remarcó: «Se ve que el Presidente de la Corte Suprema no tiene la capacidad moral para garantizarle a su amigo la vuelta a la República Argentina».

El titular del máximo tribunal pronunció los dichos que encendieron el escándalo en el ciclo Desde el llano de TN y el entrevistado también apuntó contra el programa. «Lo que le tiene que sorprender a la gente es que Rosenkrantz se tenga que sentar en un programa que está diseñado para bancar las barbaridades que se hicieron en los últimos cuatro años» en alusión al Gobierno de Mauricio Macri.

Además agregó: «Es poco creíble para cualquier televidente de ese programa pensar que Rosenkrantz no tuvo ningún tipo de comunicación con el Grupo Indalo o con lo que estaba pasando en el Poder Judicial con aquel que lo promovió a ministro de la Corte Suprema» y recalcó: «Que fue Rodríguez Simón». Por lo tanto, aseveró: «A uno se le hace verdaderamente inverosímil».

Y en modo irónico añadió: «Usted se imagina que si tenemos una relación de hace tantos años, usted le dice, mirá del Grupo Indalo no me hablés porque andá a saber, si algún día, yo tengo que fallar respecto al tema» a lo que sumó: «No me hablés de Cristina (Kirchner) porque no sé si algún día voy a tener que fallar». Para concluir, recalcó: «Al final, la pregunta que se hará Pepín Rodríguez Simón es para qué te puse en la Corte sino podemos hablar de estos temas?»

Con información de ww.elintransigente.com