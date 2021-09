Grave denuncia de Mario Negri en medio de la veda electoral: “Es tan burdo que es una basura”

Desde las 8.00 de este viernes, en la República Argentina rige la veda electoral. Con lo cual, los postulantes en las elecciones legislativas Primarias (PASO) no podrán realizar actividades de ningún tipo relacionadas a la campaña hasta las 21.00 del domingo, cuando empiecen a conocerse los primeros resultados y tendencias de los comicios. En este marco, el diputado y precandidato a senador Mario Negri, realizó una fuerte denuncia por “campaña maliciosa”.

“Hoy me presenté ante la Justicia Electoral Federal de Córdoba para denunciar una página de Facebook en la que se dicen mentiras inmundas en el marco de la campaña y pedí que se identifique a los autores”, señala el descargo del dirigente de la Unión Cívica Radical difundido en la noche de este viernes, es decir, en plena veda, en sus distintas redes sociales.

Respecto al sitio apuntado, dijo que “se puede ver con claridad que han editado imágenes y voces extraídas de reportajes anteriores con la intención de hacerlo parecer real y atribuirme un delito”. El delito al que hace alusión es justamente el incumplimiento de la veda electoral. “Es tan burdo que no merece otra calificación que la de basura”, disparó Negri con cierta furia.

Al mismo tiempo, acusó: “Tenemos constancias de que fue pagado, quiere decir que gastan plata para difundir basura y no ideas, seguramente porque no las tienen”. “Se trata de una Fake News completa armada con recursos tecnológicos sofisticados que impiden que sea bloqueado con celeridad y en el que se pagaron $200.000 por dos días, o sea hasta el dia de las elecciones”, continúo el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio.

“Propio de la peor manera de hacer política, impropio de nuestro espacio en el que los valores son lo más importantes”, consideró Negri, y sentenció. “Nunca creí que pudieran caer tan bajo”.

“Yo no miento, no robo y con mi honor no se mete nadie sin hacerse responsable”, aseguró, y concluyó diciendo que “la campaña terminó y el lunes será otra la historia, pero hay algo que está claro: con los que no tienen límites en la ambición ni respeto por los valores no hay futuro posible”.

Con información de www.elintransigente.com