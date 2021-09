Carlos Melconian vaticina un dólar por las nubes antes de fin de año

“Tengo la impresión de que hubo subestimación de la previa. A lo largo de todo el año la pregunta clave fue qué viene el día después. Intentamos decir que había que llegar a la elección. Que siempre se llega. La pregunta es cómo. El mercado cambiario y la venta de dólares venían corcoveando. Decíamos hay que llegar. Al formato cambiario en el que venía el Banco Central en junio, julio y agosto iba a ser complicado llegar con tan pobre nivel de reservas. Así como está, el mercado cambiario es insostenible de acá a noviembre”, dijo el consultor en diálogo por radio Mitre.

“El viernes el Central dejó de vender de dólares. Pero con los valores de importación de julio y agosto y aún con súper-cepo más la presión en los mercado paralelos, son insostenibles. Los últimos 10 días son irrepetible. Van a tener que hacer algo para llegar. Si no es insostenible. Van a llegar con reservas –bien medidas- negativas”.

Melconian explicó que “la Argentina no tiene otro ingreso de dólares que no sean las exportaciones”. El 2020 -señaló- lo pasó con las reservas que dejó Macri, unos USD 10.000 millones líquidos. Y en 2021 tuvimos la ayuda de la santa soja y el regalo de los DEG (Derechos Especiales de Giro) del FMI. La Argentina hace varios años que no reconstituye reservas. En el único período en que lo hizo fue al inicio del gobierno de Macri, pero contra endeudamiento. Fue una grave equivocación del BCRA”.

Después de las urnas

Así las cosas, el economista no se hace muchas ilusiones con lo que pueda suceder después de las elecciones. “Esto que digo vale para el futuro: no se hagan los rulos con la economía del día después. No viene Mandrake ni hay para elegir entre Mandrake y (el mago, David) Copperfield”, dijo, en su habitual estilo campechano. La situación actual no se puede prolongar hasta noviembre, insistió. “Ha habido una subestimación con las importaciones y una canchereada típica de momentos electorales y se atrasó el dólar oficial contra la inflación. Aclaro: a 100 pesos el tipo de cambio oficial no es atraso cambiario como para comprar una corbata Hermes en París o llenar las canchas de fútbol en Rusia (en referencia al mundial 2018). Pero si la inflación es 3% y devalúas al 1%, lo único que lográs es que los importadores adelanten las compras, los exportadores retengan y todos esperen el día después”.

Según Melconian, “la canchereada fue devaluar poco, tirar plata y generar sensación de bienestar: algo muy infantil, muy de la historia argentina. No hay nada imprevisto”. Y aclaró que lo que ocurrió en los últimos diez días (fuerte presión sobre el dólar, pérdida de reservas del BCRA a un ritmo “insostenible”) no fue por el temor a las elecciones: “los generó la macroeconomía vigente. Y a eso habrá que sumar lo que suceda el 14 de noviembre”, señaló.

Otros conceptos del economista en la entrevista del programa “Sábado Tempranísimo”.

-”Esta política económica no tiene ton ni son. Es totalmente inconsistente, está en la vereda de enfrente de “tranquilizar la economía”. Y dicen que después va a bajar la inflación y se va a prolongar la reactivación. Eso no va a ocurrir”.

-”Desmitifiquemos es de que los últimos 10 días tienen que ver con la elección. Nada que ver. Es la crónica de una economía inconsistente. Y faltan 2 meses. La verdad es que 60 días así son incontinuables. Y después de las PASO viene eludir la variable delta y el anuncio con el FMI, que no saben cómo hacerlo”.

Respecto de la posibilidad de un acuerdo con el FMI y si eso contribuiría a estabilizar la economía, fue escéptico.

-”Hoy yo elegiría “andá y acordá”. Pero no es para volver a la autopista alemana, sino para salir del camino del acantilado y volver al de ripio. Al final tiene que aparecer la decisión de emprolijar, no entrar en default en marzo. En ese escenario necesitás un mínimo programa macroeconómico. Los subsidios de tarifa, los precios relativos, las bajas artificiales con la historia de “la mesa de los argentinos”, todo eso tenés que arreglarlo. En un programa típico del Fondo a lo sumo podés trabar el ingreso de capitales financiero, pero con las importaciones y exportaciones no se puede joder: no podés tener mercados de cambio paralelos. Tenés que ordenar el panorama fiscal, que no se arregla subiendo los impuestos de modo permanente”.

Otras definiciones

-”Cuando llegue Mandrake y quiera armar un programa macro van a tener que hacer algo para salir del paso. ¿Va a generar reservas por magia, eliminar las Leliq por magia, cortar el déficit fiscal por magia, salir del atraso cambiario por magia? Harán una pegatina sin reforma estructural. Al Fondo le interesa que esto vaya al Congreso para sacarle el gancho a algo, nada más”.

-”Me anticipo al post 14 de noviembre: no busquen un Mandrake. La Argentina necesita un liderazgo político o un acuerdo que deje a los extremos de lado, que pincharán cualquier acuerdo. Hay que dejar de lado a los que hacen shows populistas y después van a EEUU a decir que son garantes. En EEUU están avivados. Ellos saben que no tuvimos un huracán, saben que somos los responsables. Hay que llevar un programa económico con contenido, algo serio. Es necesario que la gente se avive de que la han jodido y le vendieron espejitos de colores”.

-”Hay que hacer una cosa seria, algo que no se hace en medio de un mandato, porque la Argentina necesita un cambio de régimen. No es como las vacunas, que te equivocaste y después recibís cien mil. La ]Argentina necesita inversión, inversión, trabajo privado formal, terminar con que haya 7 millones de informales. Hacen falta líderes políticos que le pongan el lomo a eso. ¿Qué van a hablar de proceso acumulativo en un país donde la calidad de vida va para atrás? Es como un partido de fútbol en que te expliquen que tuvieron más la pelota, pero están 3 a 0 abajo”.

Fuente: Infobae